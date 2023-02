„Zřejmě půjdou hned na frontu.“ Ukrajinci se v Česku chystají na válku

„Instruktoři náš učí, jak máme útočit, jak máme předávat informace, jak máme držet formace a zacházet se zbraněmi. Čeští vojáci jsou profesionálové, jsme kamarádi. Jsme vám vděční za to, co pro nás děláte.“

,,Ukrajinskou armádu hodně tíží podchlazení. Snažíme se jim co nejlepší cestou vysvětlit, jak člověku dopřát komfort. Postarat se o něj, co se týče prevence hypotermie, je to jeden z nejčastějších důsledků, proč umírají,“ popisuje Michal Truhlář z 71. mechanizovaného praporu, který během návštěvy vysvětluje politikům a novinářům, co se Ukrajinci učí.