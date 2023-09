Tendr na Dukovany bobtná. Ať vítěz staví vše, radí ministerstvo

Klíčovým sdělením materiálu MPO je, že stavět by se mělo takzvaně dvoublokově: nejdříve dva bloky v Dukovanech, posléze dva v Temelíně. Dodavatelem všech reaktorů by se dle materiálu MPO mohla stát firma, která letos na podzim vyhraje dukovanskou soutěž. Stát by pro tento obří kontrakt využil opce ve smlouvě.

MPO počítá s tím, že finální rozhodnutí vlády o výstavbě nových jaderných zdrojů bude zarámováno do aktualizace Státní energetické koncepce. Tu má Fialův kabinet projednat do konce roku. Ministerstvo financí ani ČEZ, který probíhající tendr organizuje, se k dotazům Seznam Zpráv nevyjádřily a odkázaly na MPO.

MPO nyní pracuje na dokončení dalších potřebných materiálů pro vládu, na jejichž základě budou ministři o budoucí výstavbě jaderných reaktorů v Česku rozhodovat. Pozornost by se měla zaměřit i na menší modulární reaktory, které jsou zatím ve vývoji. Oproti velkým blokům by však měly být cenově dostupnější a časově snadněji realizovatelné.

MPO na začátku letošního roku konstatovalo, že v horizontu dvou let má dojít k transformaci ČEZ. Jejím výsledkem má být rozdělení tuzemské energetické jedničky na dvě části, z nichž jedna bude 100% vlastněna státem. Právě do této transformované společnosti se mají vložit nejen stávající elektrárny, ale i aktivity související s přípravou nových jaderných bloků (včetně společností Elektrárna Dukovany II a Elektrárna Temelín II).

Výhodou takového řešení je podle MPO to, že stát má celý proces od přípravy po realizaci pod kontrolou. Jednodušší by byla i komunikace mezi státem a investorem (ČEZ), financování by mělo být transparentnější, nebylo by zapotřebí ladit zájmy státu a minoritních akcionářů.