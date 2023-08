Český strategický jaderný tendr v nejistotě. Westinghouse mlčí

Ruská státní společnost z dukovanského výběru vypadla už v roce 2021 po aféře Vrbětice, kdy se veřejnost dozvěděla, že za výbuchy v tamních muničních skladech stáli ruští agenti. Zůstali jen uchazeči ze spojeneckých zemí. Volba mezi nimi je ale ošemetná, a to i geopoliticky. Jaderná spolupráce se Spojenými státy by posílila transatlantickou vazbu, s Francií zase stejně důležitou evropskou. Partnerství s Korejci by posílilo vazby Česka ve strategickém indopacifickém regionu. „Své“ společnosti v tendru vydatně podporují i vlády těchto zemí.

Ministr Síkela Seznam Zprávám řekl, že v tuto chvíli vláda nemá důvod nepovažovat Korejce za rovnocenné uchazeče. „Nejsem si vědom, že by tam bylo předběžné opatření, které by zakazovalo Korejcům jejich technologii nabízet. My samozřejmě spor sledujeme, ale nechceme být jeho součástí. Je to spor mezi Američany a Korejci, to si musí vyřešit oni mezi sebou,“ uvedl.