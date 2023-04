USA blokují vývoz korejských jaderných elektráren. Může to ovlivnit i Dukovany

Nabídky na dodání nového jaderného bloku do Dukovan podaly americko-kanadský Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská KHNP.

Spor dvou ze tří firem zapojených do tendru na dodání jaderného bloku do elektrárny Dukovany může zablokovat vývoz korejských jaderných technologií do zahraničí. Česko firmy vyzvalo, aby našly řešení, které nenaruší tendr.