Recept podle Válka: Nemůžete sehnat penicilin? Hledejte lépe

„Nemáme.“ Tak v současnosti zní častá odpověď tuzemských lékárníků, když za nimi přijde pacient s receptem na penicilin.

Například žena z Příbrami Seznam Zprávám popsala osobní zkušenost, kterak s hledáním antibiotik uspěla až v Praze.

Zlobu už neskrývají ani někteří lékárníci. Například Kristýna Pilátová, vedoucí lékárnice lékárny ve Voticích, natiskla „vizitky“ s kontakty na Ministerstvo zdravotnictví a Úřad vlády, které lidem rozdává. Vysvětluje jim tak, že ona za chybějící léky nemůže.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v pátek informoval, že do Česka příští týden dorazí 30 tisíc balení nedostatkového antibiotika. A po několika dnech žádostí o odpovědi poskytl Seznam Zprávám k tématu nedostatku penicilinu rozhovor.

Kdy si nemocní a rodiče nemocných dětí koupí penicilin v lékárně bez toho, aby jich museli obcházet několik? Nákup dle svědectví často připomíná pátrací akci.

Penicilinu a ostatních léků – a zaznělo to tady od distributorů, výrobců, lékárníků České lékárnické komory – je v České republice opravdu dostatek. Problém je, že není ve všech lékárnách. Ve městech je vždycky nějaká lékárna, kde je. Ta informace tady zazněla, možná je dobré se zeptat přímo distributorů, v kterých lékárnách jsou. Jistě vám to řeknou přesněji než já, protože já tu informaci nemám a ani nemůžu mít.

Změna zákona (o léčivech), a to je klíčové, umožní, aby každá lékárna lék, který je takto, řekněme, ohrožený, dostala v množství, které je její běžnou spotřebou v normálním čase. To současný zákon, který minulá Poslanecká sněmovna přijala, neumožňuje.

Děláme řadu kroků, abychom maximalizovali dodávky do České republiky. Jasně jsem vysvětloval ty kanály. Pokud je určitá skupina lékáren, které si objednají velké množství konkrétního léku, tak distributor podle stávající legislativy prostě musí pokračovat podle toho, jak ty objednávky dostávají.

Říkáte, že penicilinu je dostatek, ale na nás se obracejí naštvaní lidé, kteří jsou nemocní – mají třeba angínu, velké bolesti v krku – a opravdu nemůžou penicilin sehnat. Jezdí kvůli tomu třeba do Prahy. Co byste vzkázal jim nebo rodičům nemocných dětí? Co mají tedy dělat, když lék nemůžou sehnat?

Nejsem ten, který má na starosti distribuci a opravdu bych doporučoval dotazy položit distributorům. Oni vám přesně řeknou, v kterých lékárnách ty léky jsou. Informace o tom dostávají pravidelně praktičtí lékaři, kteří v tomto směru velmi dobře spolupracují. To je první věc, kterou bych doporučil: informujte se u praktického lékaře, kde ten lék je.

Využívejte weby jednotlivých velkých řetězců nebo fakultních nemocnic, kde můžete zjistit informaci, ve které z nich lék je. Velké řetězce většinou mají ve všech městech pobočky. Třetí možnost, která je, tak lékárníci doporučují zeptat se zástupců České lékárnické komory, ti vám tu informaci potvrdí. Tak dostávají informace.

Nejhorší možnost je, že pacient obíhá, obtelefonovává. To je naprosto stresující a je to špatná cesta. Každý týden posíláme informaci praktickým lékařům.

Rozumíte lidsky naštvání člověka, když jde s receptem do lékárny a nemůže sehnat penicilin? Lidé byli dříve zvyklí, že jdou do nejbližší lékárny v místě bydliště nebo v místě toho praktického lékaře. Ta skupina naštvaných tady prostě je.

Pane redaktore, „rozumíte“ je slabé slovo. Moje dcera s mým ročním vnukem něco podobného zažívala a bylo to selhání v několika krocích, kdy jí byl předepsán lék, kdy přitom měla nemocnice informace, že ten lék prostě není v té chvíli v lékárnách, a tedy je nesmysl, aby pro něho šla.

U antibiotik je zásadní problém, který u některých léků není – pokud je předepsáno na recept konkrétní antibiotikum, tak lékárník, byť je to odborník a studuje to na vysoké škole, nemůže to antibiotikum vyměnit za jiné vhodné, ale musí dostat nový recept.

Víc než rozumím těm lidem. Situace je extrémně komplikovaná pro řadu lidí, zvlášť pokud byli zvyklí na svoji lékárnu ve své obci nebo městečku a jiná lékárna tam není.

Nicméně nikdo nebyl ohrožen na životě nedostatkem žádného léku. Léků včetně penicilinu je v České republice dostatek. Problém dlouhodobě je, že nejsou ve všech lékárnách a to se, pokud mi to Poslanecká sněmovna schválí v tom zákoně, změní. Zákon myslí na to, aby pacient měl v lékárně lék, na který je zvyklý, aby dostal informaci o léku co nejjednodušší cestou. A pokud mu lékař předepíše lék, aby nemusel obtelefonovávat a obcházet lékárny. To je to, kam novela míří.

Někteří lékárníci jsou zoufalí, nemají penicilin a pacientům rozdávají třeba vizitky s číslem na Úřad vlády nebo na váš rezort. Dokonce říkají, že mají lidé zavolat vám osobně. Nevygradoval problém ohledně penicilinu?

To bezesporu ano, ale Česká lékárnická komora ho řeší a možná bude dobré se zeptat zástupce výboru České lékárnické komory. A on vám řekne, co takoví lékárníci mají dělat a jaký je správný postup z pohledu České lékárnické komory, jejímiž jsou i tito lékárníci členy.

Děti se po prázdninách vrátily do školek a škol. Pediatrům se začnou plnit ordinace. Bude pro děti na podzim dostatek penicilinu?

Bude dostatek penicilinu, ale bude distribuován podle starého zákona. My samozřejmě máme jako součást té pracovní skupiny i zástupce pediatrických společností a všichni pediatři dostávají každý týden informace.

Avizovali jste dodávky penicilinu. Budou se týkat primárně řetězcových lékáren, nemocničních lékáren, nebo se penicilin dostane i do malých lékáren? Ty si často stěžují, že ho nemají na skladě?

To je dotaz na distributory, ne na mě. Já nemám možnost a ani nejsem distributor.

Asi by bylo spravedlivé, aby se penicilin dostal ke všem lékárníkům, ne?

Bezesporu, ale pokud nebudu mít nový zákon, jako ministr to nejsem schopen zajistit a nařídit. Bohužel ten zákon, který byl přijatý v minulém volebním období v Poslanecké sněmovně a předložen mým předchůdcem, kterého si jinak nesmírně vážím, byl pak různými „pozměňováky“ modifikován tak, že to prostě dneska nejde.

Šéfka TOP 09: Válek má moji plnou důvěru Předsedkyně TOP 09 a Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová v pátek zopakovala, že je s prací ministra zdravotnictví stále spokojena. „Své názory a postoje měním jen ve chvíli, kdy je k tomu důvod, proto vám na stejný dotaz, který jste mi položil před třemi dny, opět odpovídám, že pan ministr Válek má moji plnou důvěru. Jak jste koneckonců dnes slyšel na tiskové konferenci nejen z úst ministra, ale i zástupců lékárníků, distributorů a výrobců, tak se podařilo vyjednat velké množství penicilinu i dalších antibiotik,“ napsala Seznam Zprávám v SMS zprávě.

Fitness stroje nejsou prioritou

Seznam Zprávy se vás kvůli penicilinu snažily dva dny osobně kontaktovat. Vy jste s námi nemluvil, když jste byl na sportovní akci ve Sněmovně, kde jste cvičil na fitness strojích. Vzniklo z toho i video, kdy odcházíte bez odpovědi. Považujete to za důstojnou komunikaci?

Myslím si, pane redaktore, že se vždycky snažím komunikovat důstojně. Tento týden, jak dobře víte, jednala Sněmovna od rána do půlnoci téměř každý den, dokonce jeden den jednala do dvou do rána. I teď jedná Sněmovna, měl bych být ve Sněmovně, současně jsem tady na tiskové konferenci a hovořím s vámi.

Akce, která se týkala prevence, byla dlouhodobě plánovaná. Prevenci považuji za nesmírně zásadní a důležité téma. Chtěl bych, aby se zdravotní pojišťovny a celý systém podílely daleko víc na podpoře zdravého života, aby se podílely daleko víc na podpoře pohybu dětí a zdravého způsobu života.

To nebyla akce o fitness. Ty stroje, to byla jenom jakási část té akce. Tam byla řada dalších organizací, včetně třeba seniorů, kterých si velmi vážím, byl tam výbor společnosti seniorů, s kterým jsme diskutovali řadu důležitých problémů.

Bylo důležité, abych na té akci byl, potkal jsem se tam s řadou pacientských organizací, potkal jsem se tam s řadou zástupců těch, kteří se snaží podpořit aktivity právě dětí, a já jsem s nimi diskutoval, jak to co nejlépe udělat cestou novely zákona o zdravotním pojištění a jak to co nejlépe může Ministerstvo zdravotnictví podpořit.

V tu chvíli to vypadalo, že sportovní akce ve Sněmovně pro vás měla větší prioritu než komunikace penicilinu.

Akce měla velkou prioritu, protože byla plánována řadu týdnů, dokonce měsíců, a já jsem slíbil, že ji zaštítím a zúčastním se jí. Zúčastnili se i další politici a je to dobře, protože prevence je naprosto prioritní. Penicilinu se věnujeme každý týden. Každý týden se schází pracovní skupina na ministerstvu, která řeší antibiotika, penicilin a všechno ostatní.

Do rozhovoru se vloží mluvčí ministerstva Ondřej Jakob: Pan ministr se tam účastnil tiskové konference plus přídavného programu a v 10 hodin zahajoval přístrojovou komisi. Bylo to velmi nutné, takže měl krátký čas i na přejezd sem (Ministerstvo zdravotnictví, pozn. red.), takže proto nemohl mluvit s vámi. Pak jsme si nabídli termín.

Myslel jsem to tak, jestli rozhovor k tématu penicilinu nebyl přednější než cvičení na fitness strojích?