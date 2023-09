Lékárníci už mají vztek. Zavolejte si Válkovi

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

„Zavolejte si panu ministrovi Válkovi, kde ho sehnat,“ říká lékárnice paní Ditě z Příbrami, která neskrývá rozladěnost. Ani v další lékárně v jedné z menších středočeských obcí nemají penicilin, který jí lékař předepsal na angínu.

„Konzultovala jste předpis s lékařem? Většinou nám volají, jestli máme tyto nedostatkové léky skladem,“ vyslechla si předtím v příbramské lékárně. S velkými bolestmi v krku obešla všechny ve městě, nepořídila nikde.

O pomoc tedy požádala příbuzné v Praze. Ze dvou lékáren na Smíchově odešli také s prázdnou, neuspěli ani v jedné z nemocničních lékáren. „Měli něco dovézt už minulý týden, ale zatím nic,“ reagovala lékárnice na dotaz, jestli mají penicilin.

Až v jednom velkém řetězci lékáren operátor na lince poradil, v jakých dvou pobočkách je penicilin dostupný. Jedno balení penicilinu nakonec sehnala nemocná žena v metropoli.

„Připadám si jako ve středověku. Antibiotika se podařilo sehnat až na několikátý pokus v Praze,“ popsala svůj příběh pro Seznam Zprávy. (Redakce pacientku zná, nepřála si ale uvádět jméno, proto jsme jej pozměnili, pozn. red.)

Vizitky na ministra

Na naštvané pacienty je už zvyklá i Kristýna Pilátová, vedoucí lékárnice lékárny ve Voticích. Natiskla dokonce „vizitky“ s kontakty na Ministerstvo zdravotnictví a Úřad vlády, které jim rozdává. Vysvětluje jim tak, že ona za chybějící léky nemůže.

„Lékárna v sousedním Neveklově nedostala ani jeden kus penicilinu v tabletové formě, ani v sirupu v posledních několika měsících. Naše lékárna ve Voticích dostala omezené množství penicilinu v tabletové formě i v sirupu. Zásoba je dostačující zhruba na několik dní,“ popisuje realitu.

„Jak budeme léčit pacienty se spálovou angínou, pokud další léčiva nedorazí, je ve hvězdách. Děsí mě představa, že mamince malého miminka říkám, že pro něj nemám adekvátní léčbu,“ uvedla pro Seznam Zprávy.

A dodala, že především pro menší lékárny je obtížné získat léky do prodeje. „Stát rezignoval na kontrolní mechanismy a léky jsou z distribucí zasílány pouze některým lékárnám,“ dodává vedoucí lékárnice.

Foto: Kristýna Pilátová Vizitka pro nespokojené zákazníky.

Válek: Nemám čas

Seznam Zprávy se chtěly za pacienty ministra Válka zeptat, jak je to aktuálně s dodávkou penicilinu. Zda existuje harmonogram, kdy slíbené desítky tisíc krabiček léku dorazí. V úterý nebyl ve Sněmovně k zastižení. Jeho resort nabídl skrze mluvčího jen písemné odpovědi, což redakce odmítla.

Chtěli jsme na téma zásob penicilinu mluvit s ministrem osobně. Ve středu ráno ho redaktor zastihl ve Sněmovně na tiskové konferenci ke sportovní akci ve Sněmovně. Po ní ale řekl, že nemá čas, později - Válek šel zkoušet jednotlivé fitness stroje a sportovní náčiní, které poslanci dostali po dobu sportovního projektu k využívání.

Redaktor tedy čekal, až ministr docvičí na rotopedu a zahraje si basketbal.

Ministr zdravotnictví hrál ve Sněmovně basketbal.Video: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy

Poté znovu požádal ministra, zda my mohl odpovědět na otázky k zásobám penicilinu: „Pane ministře, máte čas na ten penicilin? Sháním vás dva dny.“

„Nemám,“ odvětil stručně a zmizel ve sněmovních kuloárech (viz úvodní video).

Redakci později kontaktoval tiskový odbor jeho ministerstva, že dnes ministr nemá čas, a nabídl termín ve čtvrtek odpoledne.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová za svým ministrem stojí. Podle ní dělá maximum v mantinelech, které mu umožňuje zákon, a kritizuje předchozí vládu Andreje Babiše, která podle Pekarové Adamové neudělala prakticky nic pro dostupnost léčiv.

Pan ministr má moji důvěru a s tím, jak vykonává svoji práci, jsem spokojena. Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Sněmovny a TOP 09

„V letošním roce zajistil díky jednáním s výrobci a distributory mimořádné i urychlené dodávky léčiv v řádech statisíců, včetně penicilinu. Zároveň minulý týden oznámil dodávky 130 tisíc penicilinových antibiotik do prvních říjnových dnů a dalších 170 tisíc do poloviny listopadu. Nehledě na zajištění i ostatních antibiotik,“ zopakovala předsedkyně TOP 09 a šéfka Sněmovny ministrovy sliby.

Podle svých slov rozumí, že v některých lékárnách zatím lék nemusí být. „Podle informací z Ministerstva zdravotnictví v těchto dnech probíhá zavážení velkého množství penicilinu od výrobce k distributorům, kteří následně propouští léčiva do lékáren. Pan ministr má moji důvěru a s tím, jak vykonává svoji práci, jsem spokojena.“

Reálně však oslovení lékárníci slíbené dodávky antibiotik neviděli.

„K dnešnímu dni naše lékárna samostatný V-Penicilin v tabletové formě ani v sirupu pro děti na skladě nemá, a to ani v jedné z našich čtyř provozoven. Dle neoficiálních informací od jednoho spřáteleného menšího distributora je teoreticky možné očekávat menší dodávku tabletové formy V-Penicilinu v druhé polovině září,“ říká Aleš Nedopil, lékárník a majitel lékáren U Bílého lva. Přesný termín dodávky nemá ale podle něj dodavatel doposud od výrobce potvrzený.

Ministr by měl v sobě najít odvahu a začít vysvětlovat pacientům, že léky tu nejsou, protože je stávající systém zdravotního pojištění neumí zaplatit. Aleš Nedopil, lékárník

Nedopil považuje situaci za vážnou a avizované mimořádné dodávky podle něj nic nevyřeší, protože jde o systémový problém. Válek podle něj hasí akutní požár.

„Je dnes velmi špatná doba, ale ministr by měl v sobě najít odvahu a začít vysvětlovat pacientům, že léky tu nejsou, protože je stávající systém zdravotního pojištění neumí zaplatit. Takže buď léky stále v ČR nebudou, nebo se musí zvýšit výběr zdravotního pojištění, nebo se bude muset zavést minimální poplatek za vydávané balení léčiv, který např. velmi účinně zabrání také nesmyslnému plýtvání, když nyní mají pacienti většinu léčiv zcela zdarma (bez doplatku).“

Komentátor: Sliby ministra Válka jsou hodně nadsazené „Obávám se, že sliby ministra Válka jsou hodně nadsazené,“ hodnotí komentátor Seznam Zpráv Martin Čaban, který se situaci v českém zdravotnictví dlouhodobě věnuje. V rozhovoru pro podcast 5:59 pochybuje o tom, jestli dodávka zmíněných 300 tisíc krabiček je vůbec reálná. Komentátor: Proč je Válek nezranitelný? Sebevědomí a pevná politická pozice

Proč penicilin někde vůbec není?

Penicilin dováží do Česka hned tři výrobci. Všichni ale během léta oznámili výpadek. To sice neznamená, že léky nejsou v tuzemských lékárnách vůbec k dostání, ale lékárníci mají jen omezené možnosti, jak se k penicilinu dostat. Do velké míry záleží, jaké mají skladové zásoby a předem domluvené dodávky.

V některých lékárnách je tak skutečně stále penicilin bez problému k dostání. Podle Ministerstva zdravotnictví bylo například ještě na konci srpna na trhu 20 tisíc balení.

„V této chvíli ale neumíme říct, ve kterých lékárnách,“ uvedl už dříve náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

To by měla změnit novela zákona o léčivech, která se právě projednává ve Sněmovně. Ministerstvo a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) by měly mít daleko podrobnější informace o skladových zásobách. Když se nyní Seznam Zprávy ptaly ústavu na nedostatek penicilinu, jen odkázal na ministerskou pracovní skupinu.

České ministerstvo zdravotnictví má skutečně svázané ruce, pokud některý z dodavatelů oznámí, že má problémy s výrobou. S dodávkou účinných látek i u dalších léků bojuje celý svět. Na druhou stranu zrovna penicilin je poměrně běžně k dostání v okolních evropských zemích. Ovlivnit naopak může ministerstvo cenu, za kterou výrobce lék na český trh dodává.

A to je podle výrobců ten problém. Česko má u některých léčiv nastaveny ceny velmi nízko, a výrobcům se ho tak nemusí vyplatit k nám dodávat. Ukázalo se to i u penicilinu, společnost BB Pharma uvedla jako důvod pro přerušení dodávky právě nízkou cenu, která byla stanovena na 86,80 Kč za balení.

„Vyřešili jsme to asi během dvou měsíců,“ říká k tomu ale Dvořáček, že v tomto směru ministerstvo ve spolupráci s pojišťovnami reaguje co nejrychleji a odůvodněné požadavky výrobců řeší.

Celkově by měla problém s nedostatkem některých klíčových léků vyřešit podle Ministerstva zdravotnictví novela zákona o léčivech. Výrobcům například nařizuje, aby dodávali své léky ještě jeden nebo dva měsíce po nahlášení výpadku. Podle kritiků ale ani tato změna nepomůže.

„Společnosti to spíš odradí od toho, aby k nám léky dodávaly,“ vyjádřil v rozhovoru pro Seznam Zprávy obavu Branislav Fulier, provozovatel jedné z nejstarších lékáren v Česku.