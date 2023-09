Komentátor: Proč je Válek nezranitelný? Sebevědomí a pevná politická pozice

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) nicméně ujišťuje, že krize nehrozí. Do Česka má podle něj dorazit ještě před koncem listopadu na 300 tisíc balení penicilinových tablet a sirupů. Jenže v detailech příliš konkrétní není.

Ministerstvo zdravotnictví navíc nesděluje, odkud by se statisíce balení měly vzít. „Takže z hlediska důvěryhodnosti Válkovo prohlášení dostává trhliny,“ říká Čaban.

Mezi příčiny výpadků v dodávkách penicilinu podle komentátora patří i jeden prostý faktor - smůla. Léčivo totiž přestali dodávat tři zahraniční výrobci, na které tuzemské zdravotnictví spoléhalo: Sandoz (Rakousko), BB Pharma (Slovensko) a Teva (Izrael). A to ve chvíli, kdy jsou dodavatelské řetězce z Asie na lékovém trhu stále narušeny z období covidové pandemie.

Jenže v případě penicilinu teze o problému, který má spíše celoevropské než české řešení - jak také ministr Válek několikrát prohlásil - tak úplně neplatí. V okolních státech Česka je penicilin poměrně běžně k sehnání. Co ale hraje zásadní roli, je podle Čabana cena. Ostatně společnost BB Pharma zastavení dodávek otevřeně zdůvodnila tím, že úhrada za penicilin je v tuzemsku tak nízko, že se jí ho nevyplatí sem dovážet.

Na úpravě úhradové vyhlášky se nicméně pracuje a podle komentátora Seznam Zpráv jsou jednání úředníků se společností BB Pharma zřejmě v pokročilé fázi. A zároveň poslanci na konci srpna v prvním čtení podpořili novelu zákona o léčivech. Ta by měla podle ministra Válka stabilizovat lékový trh i díky tomu, že by distributoři museli u některých výrobků tvořit zásoby. A producenti by třeba dostali povinnost léčivé přípravky dodávat ještě dva měsíce po přerušení dodávek.