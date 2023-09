Lékárníci: Připravte se, že můžou chybět i léky na vykašlávání či závratě

„U antipyretik opravdu problém nebude. Samozřejmě u některých značek může dojít k potížím s dodávkami i do budoucna, ale jde o to, abychom vždy měli přípravek s danou účinnou látkou a v příslušných silách,“ popisuje náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

„Jako asociace dlouhodobě poukazujeme na to, že v posledních dvou desetiletích výpadkům viditelně přitěžuje soustavný tlak na co nejnižší ceny (zejména skrz revize cen a úhrad). To vedlo ke snížení počtu dodavatelů léků ve stovkách lékových skupin. A nyní se ukazuje, že v mnoha skupinách léků se jeví český trh jako nekonkurenceschopný, a to má prokazatelný dopad na dostupnost,“ je přesvědčený předseda České asociace farmaceutických firem Filip Vrubel.