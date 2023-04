Chybí nenahraditelný lék na rakovinu. Pacienti ho musí shánět v zahraničí

„Měl jsem strach, aby se můj stav nezhoršil,“ říká pacient, jehož jméno redakce zná, ale z důvodu ochrany jeho soukromí ho neuvádí. Lék se mu totiž podařilo získat ze zahraničí, ačkoli i tam je na předpis. O svou zásobu se pak rozdělil s další pacientkou, která ho rovněž nutně potřebuje, ale v lékárnách ho nesehnala. Takový postup by jej mohl dostat do potíží, protože zákon reguluje cesty distribuce léků.

I tohle je ale důsledek nedostatku léčiv v Česku – zoufalí pacienti se pouští do lékové turistiky a improvizují, protože jejich zdraví je reálně v ohrožení.

To se ale stalo teprve v úterý 18. dubna. SÚKL a Ministerstvo zdravotnictví se tedy vydaly stejnou cestou jako v případě nedostatkových antibiotik – pokouší se sehnat cizojazyčnou šarži léku. Jenže ani tohle není okamžité řešení. Například u penicilinu to trvalo dlouhé týdny. Nehledě na to, že ve většině lékáren stále není dostupný.