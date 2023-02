Mužům samovyšetření nepomůže. Jejich nejčastější rakovinu neodhalí

V seriálu Kominského metoda se hrdina raduje, když vidí svého kamaráda, že i on „čurá v morseovce“. Ačkoli přerušované močení může být způsobeno i některou z chorob močového měchýře, ve většině případů – zejména u starších mužů – je na vině zvětšená prostata.

„Prostata obklopuje močovou trubici a s věkem roste u všech mužů, ve většině případů je to benigní. A když se zvětší, tak nejen směrem ven, ale i dovnitř, a tu močovou trubici utlačuje,“ vysvětluje profesor Roman Zachoval, přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Problémy s močením způsobené zvětšenou prostatou se dají rozdělit do dvou skupin. Zaprvé to jsou vyprazdňovací obtíže, ať už již zmíněné přerušované močení, případně to může být delší čekání na jeho začátek nebo potřeba pomoci si tlačením.