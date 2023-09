Chybějící léky ničí život neohrozily, dušuje se Válek

Dodávky nedostatkového penicilinu jsou na cestě. Po víkendu by měli distributoři získat 30 tisíc balení antibiotika. Ne všude ale bude lék hned k dostání, jelikož distribuce potrvá několik dnů.

„Během pondělí bude penicilin rozvezen do lékáren v pořadí jejich objednávek,“ uvedl v pátek výkonný ředitel distributorské společnosti Alliance Healthcare Jan Rohrbacher.

„Chci říct, že v České republice za celou dobu nedošlo k ohrožení žádného lidského života tím, že by chyběl jakýkoliv preparát,“ hájil se v pátek ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

„Nikdy nemáme konkrétní informace o tom, jaký je aktuální stav skladu té dané lékárny, nebo nemáme z našich informací ani data, který konkrétní distributor do které konkrétní lékárny dodává který konkrétní léčivý přípravek,“ popsala.

Podle Ministerstva zdravotnictví nemůže dojít k tomu, že by antibiotika skončila jinde než v lékárnách.

„Penicilinu se dovezlo daleko více, než se vydalo. Penicilin je v lékárnách. Ani není pravda, že by se vyvážel do zahraničí. Tomu bychom zabránili. A ani není pravda, že by ho lidé mohli vykupovat, protože je na recept,“ pravil Válek.