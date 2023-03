Vláda chce Rusku zpoplatnit nájem 40 pozemků. Peníze bude chtít i zpětně

Vláda by měla na středečním jednání zrušit více než 40 let stará usnesení vlády ČSSR a předsednictva vlády ČSSR, která umožnila bezplatné užívání pozemků zastupitelskému úřadu Sovětského svazu, nyní Ruské federace. Jedná se o více než 40 pozemků pod objekty, které Ruské federaci patří.

Ten pokrok ve vyrovnání majetkových vztahů vítá i směrem k tomu, že věří, že by se díky tomu do budoucna mohl pohnout i případ Českého domu v Moskvě a ruské školy v pražské Bubenči. Kolář už rok usiluje o to, aby se ruská škola dostala do českých rukou a mohla fungovat třeba i pro výuku ukrajinských dětí, které s rodiči utekly před ruskou agresí ve své domovině.