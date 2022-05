Dvořák: Ruská ambasáda se pokouší v Česku protiprávně manipulovat s pozemky

Náměstek Ministerstva zahraničí Martin Dvořák si předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. A to kvůli pochybnostem kolem užívání ruských nemovitostí v České republice. Co s tím hodlá ministerstvo dělat?

Hostem Ptám se já byl náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák (STAN).

Na Ministerstvu zahraničí je opět dusno kvůli ruským majetkům. Ministerský náměstek Martin Dvořák si totiž v úterý předvolal ruského velvyslance v ČR Alexandra Zmejevského. Resort má prý řadu indicií, že Rusové už roky využívají nemovitosti mnohdy v rozporu se zákony.

Česko má přitom s Ruskem napjaté diplomatické vztahy nejen kvůli současné agresi na Ukrajině, ale i kvůli loňskému zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do sedm let starého výbuchu v muničních skladech ve Vrběticích byli zapojeni ruští agenti.

Teď se ovšem ministerstvo zabývá pochybností, zda země své nemovitosti na českém území používá k diplomatickým činnostem. Pokud by to tak nebylo, jednalo by se o porušení českých zákonů i bilaterálních smluv. I proto vznikla na ministerstvu speciální pracovní skupina, která se nápravou majetkoprávních vztahů k nemovitostem užívaným Ruskem v ČR zabývá.

Pozornost vyvolala také snaha starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře a vyvlastnění ruské školy v pražském Bubenči. Jelikož by takový krok byl v rozporu s českým právem, rozhodla se Praha požádat vládu o úpravu zákona, podle kterého by bylo možné vlastnické právo Ruska k budově omezit.

K čemu Rusko majetky využívá a jak porušuje zákony? A mělo by Česko vyhostit ruského velvyslance?

Celý rozhovor

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 – Proč řešíte situaci až teď? Mění se situace, ať už celosvětová v důsledku ruské agrese na Ukrajině. Došlo k zásadní redukci diplomatů a lidí krytých diplomatickým statusem tady v Praze. Změnila se i vláda, která má touhu posouvat situaci tam, kam patří. Panu velvyslanci jsem sdělil obsah nóty, že jsme zachytili signály, že se ruská ambasáda pokouší manipulovat s pozemky v rozporu s našimi dohodami, vídeňskými úmluvami i českým právním řádem. Nebudu to rozvádět. Je to ale nová situace, na kterou jsme chtěli reagovat. Předal jsem panu velvyslanci i kopii nóty z roku 2021, kdy už jsme taxativně vyjmenovali budovy, které považujeme za výsostní mise a tedy používají ochranu vídeňských úmluv. Těch je podle nás pět ambasádních plus jedno kulturní centrum. Všechny ostatní nemovitosti, které v tuto chvíli Ruská federace na území ČR vlastní, jsou součástí právního řádu ČR a nemají mít diplomatickou ochranu.

2:00 – Nóta se týkala našich informací, které naznačují, že k takovým pokusům mohlo dojít. Nebudu panu velvyslanci vzkazovat, co přesně víme. Nechceme to ale nechat „vymlčet“.

2:30 – Vyzýváme je, aby se pokusili tuhle situaci řešit jednáním, a on řekl, že jsou ochotni na takové jednání přistoupit. Žádný časový limit jsem nezmiňoval ani neočekával. Čekám ale, že budou reagovat rychle. Mám pocit, že jsou připraveni jednat. Čekáme teď na reakce ruské strany a týká se to nemovitostí po celé České republice, v Praze, na Vysočině, v Karlových Varech, v Brně, všech.

4:00 – Z 35 sporných objektů je každý trochu specifický, někde jde pouze o užívání nemovitostí na území Česka, kde se domníváme, že nejsou používány k diplomatickým účelům, tudíž by nebylo platné, že jsou to bezplatné nájmy na neomezenou dobu. Jinde se může jednat i o nepovolený zábor, který k ruskému majetku nepatří. Je to tedy 35 různých příběhů, každý budeme chtít jednotlivě řešit a hledat cestu k jejich nápravě.

6:00 – Měla by tam narukovat armáda nebo policie se zbraněmi a zabrat to území? Česko trvá na tom, že je právní stát a postupujeme podle práva. Dnešní schůzka byla jedním krokem v tomto rámci. Je třeba zkusit se prvně dohodnout. Je to delikátní, jsou to diplomatické nemovitosti. Je prvně třeba ukázat, že jsme, nebo nejsme schopni se shodnout. V případě, že nebude ruská strana ochotna se dohodnout, budeme hledat jiné cesty, ale dopředu je sdělovat nebudu.

8:00 – Sdílím pochybnosti, že nebude možné domluvit se, ale ten první krok udělat musíme. (…) Vznik skupiny pro nápravu majetkoprávních vztahů je také jedním z kroků. Cíl skupiny je jednoduchý – nejde nám o to získat nemovitost nebo pozemek, ale aby nebyly nemovitosti používány za falešnou záminkou diplomatické ochrany. Pak je možné k nim postupovat podle českých práv – platit daně, nájmy, provádět tam pravidelné kontroly užívání. To je podle mě žádoucí. Žádné konfiskace, znárodňování, ale uvedení do souladu s naším právním řádem se všemi důsledky, které to má. Může se vynořit úvaha, že to Ruská federace odprodá někomu ze svých občanů. To by bylo legální a legitimní, pokud by to nebyl někdo, kdo se mezitím objeví na sankčním seznamu.

11:00 – Stanovili jsme šest nemovitostí, všechny další vlastněné Ruskou federací jsou podle našeho názoru mimo vídeňskou úmluvu a tuto právní ochranu.

14:00 – Pokud by ruská strana přistoupila na dohodu, že kromě šesti objektů bude vše posuzováno podle českého práva, je to lepší varianta než se deset, dvacet let soudit na nějakém mezinárodním fóru. Pan velvyslanec byl dnes velmi chladný, profesionální a neagresivní. Možná si uvědomují, že to takhle dál nepůjde. Ale možná je přání otcem myšlenky.

15:00 – Vede se debata o vyhoštění ruského velvyslance a přerušení diplomatických vztahů s Ruskem, nebo ne? Ta debata se vede stále, ale není vůle, ochota ani relevantní důvod, abychom k tak dramatickému kroku sáhli (…) Na sankční seznam není tak jednoduché někoho dostat, nemáme navíc legislativu, která by to zjednodušovala.