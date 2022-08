Vláda nikoho padnout nenechá, ujišťuje nová dvojka STAN

Pro předsedu Víta Rakušana to na nedávném mimořádném sněmu STAN byla priorita. Ministr vnitra již delší dobu usiloval o to, aby mu v hnutí konečně někdo kryl záda. V posledních měsících mu tato podpora chyběla tím víc, jak se na Starosty a nezávislé valil jeden problém za druhým.

Prvním místopředsedou hnutí se stal poslanec a šéf STAN na Vysočině Lukáš Vlček, jenž byl pro Rakušana jednoznačnou volbou. Na starost bude mít vnitřní chod a konsolidaci hnutí, měl by zastat roli, kterou sehrával v hnutí do své smrti Věslav Michalik.

Místopředseda poslaneckého klubu STAN v rozhovoru pro Seznam Zprávy popisuje, jak by se STAN po kauze Dozimetr a zvolení nového vedení mělo změnit.

Chce posílit PR hnutí a navenek lépe prodávat činy svých ministrů, koncentrace moci má být podle něho rozprostřená na vícero lidí tak, aby se už neopakovala situace z kauzy Dozimetr.

„Já sám se už účastním jednání vládní koalice. Oproti minulosti jsme poučení v tom, že nyní nekoncentrujeme moc do rukou pár jednotlivců, vše je rozvržené,“ uvedl Vlček v interview.

Uvedl také, že za jeho působení nebude exministr školství Petr Gazdík po odchodu z vlády promlouvat do vedení STAN.

Stal jste se 1. místopředsedou hnutí STAN. Co to pro vás politicky znamená?

Sněm jsme svolali z několika důvodů. Museli jsme personálně doplnit vedení hnutí, což bylo důležité vůbec pro fungování STAN. Jsem rád, že jsem dostal silný mandát. Chci pomoci hnutí STAN ve zlepšení vnitřních procesů, které musíme přenastavit. Důležité je doplnit personální záležitosti po tragickém odchodu Věška Michalika, kde máme prázdné místo. To na nás negativně dopadlo. Na hnutí mi záleží, mrzelo mě, jak jedna věc kolem Hlubučka dopadla na takové množství lidí, kterých si ve STAN vážím.

Čím jste začal?

Už cestuji po republice, obětoval jsem tomu už nějaké své volno. Musel jsem upravit svůj program v Poslanecké sněmovně, abych měl na STAN dostatek času.

Peníze shánět nebudu

Když jsem se na sněmu v kuloárech na vás poptával delegátů, popisovali vás jako nového Věslava Michalika se zaměřením na fungování v hnutí. Zastanete jeho roli?

Srovnání s Věškem Michalikem vidím pouze v provozní rovině našeho hnutí. Mám na starosti některé úkoly, které měl v minulosti on. Nejsem ale druhý Věšek Michalik – ohledně zajišťování finančních zdrojů. Toto nebude moje klíčová role.

Budu hlídat nejen vnitřní chod hnutí a jeho rozpočet, budu se snažit být i v těsném kontaktu s našimi regiony a podílet se na jejich kampaních. Už teď pomáhám se senátními a komunálními kampaněmi. Myslím, že mou silnou stránkou jsou provozní záležitosti.

Vyčetl byste Věslavu Michalikovi, že STAN se dostal do situace, kdy chod hnutí určovalo pár lidí, kteří když se dostali do problémů a dopadly na ně třeba kauzy, ohrozili tím chod celého STAN?

Neslušelo by se to teď vyčítat Věškovi. Podmínkou kandidatury, po které volal na sněmu Vít Rakušan, bylo, aby se členové nového předsednictva více zapojili do činnosti hnutí jako takového. V minulém vedení jsme viděli, že rozvržení činnosti jednotlivých členů předsednictva bylo nerovnoměrné.

Je cílem rozvrstvit moc a nekoncentrovat ji do rukou pár lidí, jako tomu bylo doposud? Má toto být nový STAN?

Přesně tak, to je vždycky zdravé.

Kauza Dozimetr smetla pražskou organizaci STAN. Plánujete po volbách hlubší obměnu?

Petr Hlubuček byl muž, který se „nakontaktoval“ téměř na kohokoliv. Je jasné, že jeho dosah byl velký, což jste sami popisovali. Nebylo by moudré, abychom každého, kdo se dostal do kontaktu s Petrem Hlubučkem, vymetli. Ano, Hlubuček nás bohužel dostal do této situace, což je ohromné zklamání. Nemůžeme ale odstřelit každého, kdo se s ním potkal.

Místopředsedou STAN se stal poslanec Jan Lacina, dostane on obrodu pražské organizace na starost?

Ano, každý ze členů vedení má blízko k některému regionu. On jako kandidát Prahy bude mít na starost její revitalizaci.

Budete primárně orientován dovnitř hnutí nebo se pokusíte stát novou, známější tváří STAN? Působíte na mě spíše dojmem, že vaším klíčovým úkolem bude fungovat směrem dovnitř.

Práce dovnitř bude stěžejní. Na druhou stranu vždycky jsem byl zvyklý po republice cestovat, mám široké kontakty z doby působení ve Svazu měst a obcí. Mým úkolem bude být v kontaktu s našimi regiony.

To je ale stále spíše práce uvnitř hnutí, zajímá mě to, jak bude vystupovat nové vedení navenek, protože většina vašich známých tváří je pryč.

Máme ve vedení nové lidi z různých koutů republiky. Mé jméno je známější v jižních Čechách a na Vysočině, jméno kolegyně Šebelové zase v Moravskoslezském kraji. Jde nám o vyváženost vůči jednotlivým krajům, abychom právě nebyli hnutí několika málo tváří. Vybrali jsme lidi, kteří jsou ve svých regionech známí.

Věříte tomu, že se odrazíte ode dna, na které jste po sérii kauz spadli?

Já tomu věřím, jinak bych do toho nešel. Vím, že jsme dostali těžké rány, za některé jsme si mohli i sami. Máme ale kvalitní program, kvalitní pilné lidi, za kterými je mnoho odvedené práce. My musíme dokázat zvedat témata, která jsou nám blízká a kde máme ministry. Ať už je to prosazení novely energetického zákona, reformy školství, nebo podpora domácností z pohledu tarifu, který připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministr Síkela zařídil, že na zimu budeme mít dostatek plynu. Experti k nám jezdí konzultovat, jak Ministerstvo vnitra vedené Vítem Rakušanem zvládlo uprchlickou krizi.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Poslanec Lukáš Vlček na sněmu STAN hovořil o tom, že jeho cílem bude udržet hnutí v první lize.

Není škoda, že ministr Jozef Síkela není členem STAN a není v nejužším vedení? Protože Vít Rakušan o něj po vypuknutí kauzy Dozimetr velice stál.

Role v našem týmu jsou různé. Ministr Síkela má přístup do nejužšího vedení, jeho napojení je silné. Máme řadu důležitých témat, která se nám ale nedařilo dostat do širšího povědomí.

Jak to plánujete změnit? Najmete si PR agenturu?

Takhle. Že bychom si najali jen PR agenturu, bych neřekl. Jen co skončí vládní prázdniny, půjdeme do Poslanecké sněmovny s novelou energetického zákona. Zároveň musíme být šikovní a průrazní v tom, jak naše věci dostávat mediálně ven. Obecně beru jako problém vlády, že se nám řadu důležitých věcí nedaří dostat mezi lidi. Následující rok bude těžký, ale vláda nikoho padnout nenechá.

Jaká ale bude strategie toho, jak by měl STAN nyní komunikovat důležitá témata? Najmete si komunikační experty? Rozšíříte mediální tým? Vyrazí poslanci více do terénu?

Bude to mix věcí, které jste jmenoval. Už jsme doplnili personálně předsednictvo. Doplňujeme náš analytický tým. No a ve výsledku je to o práci našich poslanců a ministrů. Na mně bude, abych dohlížel na kvalitní argumentaci našeho programu a našich kroků.

Dle posledního volebního modelu společnosti Median by se STAN (4,8 procenta) nedostal do Poslanecké sněmovny. Zaskočilo vás, že propad může být takto dramatický?

Samozřejmě se tam odrazily naše předchozí přešlapy. Teď bude na nás, abychom se odrazili a komunální a senátní volby pro nás dopadly dobře.

Kdybyste nějak výrazněji neuspěli ve větších městech, neohrozil by neúspěch stabilitu vlády Petra Fialy?

Nemyslím si to. Jsou to komunální volby, máme poprvé samostatné kandidátky ve všech krajských městech, postavili jsme kandidátky i ve většině okresních měst, už to je úspěch značky STAN. Komunální volby jsou pro nás důležité, na stabilitu vládní koalice ale vliv mít nebudou.

Jaké ideové či ideologické pojetí by STAN měl mít? Vím, že jste na sněmu hovořili o tom, jak čitelní jste. Já bych tedy neuměl pár větami vystihnout, jaký ideový směr v poslední době STAN sleduje.

Z názvů politických stran a hnutí vyplývá, zda jsou nalevo, napravo, konzervativní, socialistické. To z našeho názvu nevyčtete, což ale neznamená, že bychom byli politicky neukotvení. Jsme středo-pravicový liberální subjekt s proevropskou orientací.

Jako politolog jsem přesvědčený, že dělení stran dle pravolevého spektra skončilo na přelomu milénia. Dnešní politika je dynamická, pragmatičtější. Když se budeme bavit o určitém ukotvení, dneska spíš převažuje linie prozápadního, proevropského či naopak východního směřování. To je náš profil – jsme proevropští, prozápadní. Z komunální politiky je s námi spojený i pragmatismus a řešení konkrétních projektů v praxi.

Co si ale třeba představit pod vaší daňovou politikou?

Naším leitmotivem je zjednodušení daňového systému, který je zaplevelený různými výjimkami a dalšími nešvary.

V obecné rovině jste pro nižší nebo vyšší daně?

Jsme pro štíhlý, efektivní stát. Hovoříme z vlastních zkušeností, když řídíme radnice a magistráty a snažíme se o jejich co nejefektivnější fungování. Jsem zastáncem solidární, sektorové daně. Tato daň nevyplývá z technologické inovace, ale z toho, že energetické firmy využívají špatné situace na energetických trzích, kterou vyvolala válka na Ukrajině.

V ekonomickém pojetí má tedy STAN blíže k ODS než ČSSD, abychom si to uměli představit?

Ano, máme blíže k liberálnímu pojetí ekonomiky než keynesiánství. Preferujeme dlouhodobě vyrovnané rozpočty. Což se v minulosti bohužel nestalo, peníze se prožraly v době ekonomického růstu, místo polštáře zbyly po vládě Andreje Babiše miliardové deficity.

Řadový Gazdík

Nebude pro vás handicap, že jakožto dvojka STAN nebudete ve vládě? Nebudou vám chybět klíčové informace?

Nemyslím si. I v jiných stranách jsou v nejužším vedení lidé, co nejsou ve vládě. Já sám se už účastním jednání vládní koalice, například jsem řešil tematiku stavebního zákona a rozpočtové určení daní. Oproti minulosti jsme poučení v tom, že nyní nekoncentrujeme moc do rukou pár jednotlivců, vše je rozvržené.

Co se hnutí STAN v uplynulých měsících hodně nepovedlo, byla komunikace některých problémů a kauz, kterým se lepším vysvětlováním a připraveností dalo možná i předejít. Co v tomto ohledu plánujete změnit?

Moudrý člověk se učí ze svých chyb. Ano, jak říkáte, řadu případů jsme si způsobili mediální neobratností a nešikovností. S výjimkou Hlubučka, to je opravdu trestuhodné. Pro nás jde o silné ponaučení, že musíme do budoucna fungovat komunikačně jinak, chceme-li hrát první ligu.

Kdo bude říkat, že v tomto konkrétním případě by STAN měl ihned reagovat a kauzu vyřešit, jindy zase trvat na svém a podobně?

Doplnili jsme mediální tým. Zmíněný místopředseda Lacina má zkušenosti s médii, ten se určitě zapojí do řešení těchto věcí. Tak, abychom důležité věci komunikovali do budoucna jinak a lépe.

Jaká bude role exministra Petra Gazdíka?

Petr Gazdík je řadovým poslancem.

Na druhou stranu má zkušenosti jako málokdo v poslaneckém klubu. Využijete jich nějak, nebo naopak budete kvůli případu Dozimetr chtít, aby jeho vliv byl minimalizovaný?

Jako řadový poslanec se zapojí do činnosti některého ze sněmovních výborů. Nepochybně se ho mohou lidé na něco ptát, jeho role ale bude řadový poslanec. Na samotných řídicích věcech ve STAN se podílet nebude.

Gazdík kvůli kontaktům s vězněným lobbistou Michalem Redlem rezignoval na funkci ministra. Europoslanec Jiří Pospíšil přiznal, že se několikrát s Redlem rovněž potkal, na pozici dvojky kandidátky Spolu v Praze ale nerezignoval. Není to dvojí metr?