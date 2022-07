„Očistný“ sněm STAN: Rakušan podpořil zavedení eura. A sklidil potlesk

Nešlo jen o proslovy, ve kterých lídr Vít Rakušan a další kandidáti do nejužšího vedení poukazovali na své chyby, sebekritika se promítla i do vizualizace mimořádného sněmu.

Červenou část svého loga přelepili Starostové náplastí, která má symbolizovat to, co se v sobotu v kongresovém centru na břehu Labe odehrálo – masivní obměnu vedení druhého nejsilnější vládního subjektu a snahu poslat ambiciózní, leč skomírající hnutí na novou trajektorii.

Jako nit se v kandidátských projevech nesly otázky nad ideovým a ideologickým ukotvením hnutí STAN. A to zejména z důvodu, že Starostové donedávna znamenali především subjekt silný v jednotlivých regionech, s drobnějším zastoupením v Poslanecké sněmovně. Jenže po posledních volbách mají v dolní komoře třetí nejsilnější klub a ve vládě jsou druhým nejsilnějším hráčem. O to důležitější je znát odpověď na otázku „Kdo jsme?“.

„STAN nevyrostl náhodou. Reprezentuje decentralizovaný politický koncept – a to jako jediný v republice. Je to pohled praktický. Někdo nám vytýká málo ideologie. Možná málo ideologie 19. století, to je pravda, my máme ale pohled pro 21. století. Máme své zásady, ukotvení v decentralizaci, v udržitelnosti a dlouhodobosti našich plánů. I po všech přešlapech, kterých jsme se dopustili, poptávka po takovém konceptu tu stále je. Naším úkolem je, aby STAN prokázal, že je životaschopnou politickou silou,“ prohlásil Rakušan na sněmu.