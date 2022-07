Po sérii kauz vybírá STAN nové vedení. Na sněm dorazil i premiér Fiala

Vládní hnutí STAN zavítalo do Hradce Králové na mimořádný sněm, na kterém si v sobotu zvolí nové vedení. Starosty by měl i nadále vést ministr vnitra Vít Rakušan.

Ocenil, že STAN rychle reagoval na kauzu Dozimetr. „Váš ministr školství Petr Gazdík okamžitě odstoupil, aniž by čelil jakémukoliv obvinění. To je změna politické kultury oproti předchozím rokům,“ dodal premiér Fiala.

„Naše hnutí se ocitá v nejsložitější době za celou svou existenci. A to paradoxně krátce poté, co zažilo svůj největší úspěch. Novou trajektorii musíme nastavit právě dnes. Je potřeba si říci, že si za to můžeme sami. Nebuďme ublížení, nedělejme ze sebe oběť, bylo by to nepravdivé. Jestli jsme obětí, tak vlastní nezkušenosti a nepřipravenosti, možná naší puberty,“ uvedl Rakušan v úvodu svého kritického vystoupení.