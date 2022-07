Zůstane Rakušan i přes Dozimetr v čele STAN? Kraje mají jasno

Hnutí STAN se kvůli kauze Dozimetr doslova otřáslo v základech. Cesta k jeho očištění má přijít 23. července na mimořádném sněmu, který má zvolit nové předsednictvo. To by se podle nominací mělo z větší části obměnit a pustit do vedení i nové tváře.

Jedna pozice však zatím, zdá se, vypadá neotřesitelná – ta předsednická. Jednotlivé krajské sněmy zasedly v uplynulém týdnu a jejich nominace mluví jasně: Předseda Vít Rakušan se těší dokonalé důvěře spolustraníků.

Nominaci pro znovuzvolení předsedou mu zatím udělilo všech devět krajských sněmů, které výsledky zveřejnily, nebo s nimi Seznam Zprávy hovořily. Nominace se zatím nepodařilo zjistit z Vysočiny a Jihočeského a Plzeňského kraje.

K téměř jednohlasné nominaci se Rakušan zatím nevyjádřil. Už dříve ale uvedl, že na celostátním sněmu předstoupí před členy s vizí, jak by mělo hnutí dál fungovat, bez stínů, které mohou ohrožovat jeho důvěryhodnost. „V případě, že očištění nezvládnu, bude to už STAN bez Rakušana,“ uvedl před dvěma týdny.

Na předních příčkách předsednictva by mohla pokračovat místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářová, která dostala nominaci ve svém domácím Středočeském kraji, ale podpořili ji i v kraji Pardubickém. Středočeský kraj zároveň na další místopředsednické křeslo nominoval svoji úspěšnou hejtmanku Petru Peckovou, která by byla ve vedení STAN nováčkem.

Další ženu na místopředsedkyni nominoval sněm v Moravskoslezském kraji – stát by se jí mohla poslankyně a starostka Kunčic pod Ondřejníkem Michaela Šebelová. Karlovarský kraj na místopředsedu nominuje poslance Jana Kuchaře. Zajímavou nominaci na místopředsedu oznámili ale i v Pardubickém kraji. „Volili jsme kandidáty na místopředsedy Jana Farského, Věru Kovářovou, Lukáše Vlčka a z našeho kraje naši radní Michaelu Matouškovou,“ oznámila na facebooku Alice Purová z pardubické buňky hnutí.

Farský, který je až do podzimu na studijním pobytu v USA, se totiž zatím úplně nevyjádřil, jestli by měl vůbec zájem ve vedení STAN pokračovat. „Odjel jsem natolik zfackovaný, že jsem si říkal, že se daleko více stáhnu do Semil,“ řekl Seznam Zprávám bez dalších detailů v polovině června. Avšak dodal, že bude připraven pomoci „způsobem, který bude dávat pro STAN smysl“.

Šéfka výboru v Olomouckém kraji Jana Přecechtělová pak Seznam Zprávy informovala, že za jejich region je nominantem na místopředsedu hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek. Do STAN vstoupil v roce 2018, kdy za hnutí kandidoval do olomouckého zastupitelstva.

Co by se mělo hodně obměnit, je řadové předsednictvo. Většinu nominací z jednotlivých regionů tvoří noví poslanci z řad STAN – středočeské „vycházející hvězdy“ Barbora Urbanová a Ondřej Lochman, mladý karvinský poslanec Petr Letocha, poslankyně a starostka Valašských Klobouků Eliška Olšáková či jihomoravský poslanec Martin Hájek. Jihomoravský kraj do předsednictva nominuje rovněž senátora a ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka.

Naopak neposlance se rozhodl do předsednictva vyslat Královéhradecký kraj. „Vít Rakušan ve svém videopozdravu řekl mimo jiné i to, že v těžké době možná někdo STAN opustí a jiní ho právě teď budou chtít podpořit. I proto jsem společně s Matějem Hlavatým přijal nominaci na místo v předsednictvu,“ uvedl o víkendu na svých sociálních sítích náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák.

Bývalý královéhradecký primátor a diplomat v minulosti v komunální politice působil v hnutí Volba pro město a do roku 1998 v ODA. Předtím byl členem Občanského fóra. Matěj Hlavatý je jedním z nejmladších starostů hnutí STAN. Už druhé volební období starostuje v Tetíně na Jičínsku, starostou tam byl poprvé zvolen ve svých 20 letech. „STAN je teď na mezníku, kdy ve voličích vyvolal to, co vyvolal i ve mně – velké zklamání. A to musíme napravit, abychom se nemuseli stydět za svoji značku,“ řekl už dříve Seznam Zprávám.

Celostátní sněm hnutí STAN, který si zvolí nové předsednictvo, by se měl uskutečnit v sobotu 23. července v Hradci Králové.

Kvůli dřívějším stykům s jedním z obviněných v kauze Dozimetr skončil v předsednictvu Petr Gazdík, který také rezignoval na post ministra školství. Ve vedení pražské buňky musel skončit obviněný Petr Hlubuček. Předsednictvo hnutí STAN zároveň těsně před vypuknutím kauzy postihla i tragédie, kdy náhle zemřel místopředseda Věslav Michalik.