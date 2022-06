Pošramocený STAN budou zachraňovat mladí lustrovaní straníci

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Mimořádný sněm STAN, který zvolí nové předsednictvo vládního hnutí, se sejde za necelý měsíc. A projde velkou obměnou.

Po nečekaném skonu místopředsedy Věslava Michalika a kauze Dozimetr, která dopadla na šéfa pražského STANu Petra Hlubučka, se hnutí otřáslo v základech.

Vedení opustil také Petr Gazdík, jeden z otců zakladatelů hnutí, a předseda Vít Rakušan jasně řekl, že lidé, kteří se stýkali s problematickými lidmi, už nikdy ve vedení nebudou.

Zemětřesení se tak stane příležitostí pro mladé členy hnutí, z nichž mnozí projevili zájem o to se na jeho vedení podílet. Krajské sněmy, ze kterých jména kandidátů vyjdou, se budou konat už v tomto týdnu. Jména, která ze sněmů vyjdou, bude hnutí STAN více prověřovat.

„Měli bychom mít nové kontrolní mechanismy, kdy chceme ty lidi prověřit. Chceme s nimi mluvit a zjistit jejich motivaci, jak hnutí pomoct. V novém předsednictvu musí být kvalitní a zkušení lidé, kteří obnoví důvěru lidí v politiku,“ vysvětluje Seznam Zprávám členka předsednictva Michaela Matoušková.

Jména nováčků, kteří projevili zájem se na vedení STANu podílet, se začínají pomalu objevovat.

Starostou od dvaceti

Našlápnuto k tomu stát se vycházející hvězdou hnutí s momentálně pošramocenou pověstí má Matěj Hlavatý. I když mu začátkem června bylo teprve 28 let, už osmým rokem je neuvolněným starostou v Tetíně, malé vesničce na Jičínsku.

Další ostruhy získává na krajské úrovni, kde působí třeba v komisi Královéhradeckého kraje pro e-government. Do vyšší politiky nakoukl po loňských sněmovních volbách, kdy se stal jedním z asistentů poslankyně Lucie Potůčkové.

„Právě Lucka a náš krajský předseda mě do předsednictva navrhli. Musel jsem si to rozmyslet, ale návrh jsem přijal. STAN je teď na mezníku, kdy ve voličích vyvolal to, co vyvolal i ve mně – velké zklamání. A to musíme napravit, abychom se nemuseli stydět za svoji značku,“ říká mladý starosta. Předsednictvo by podle něj mělo být mixem různorodých politiků a chybět by neměli ani lidé z regionů a malých obcí.

Ostatně Hlavatý by byl ideálním zástupcem, Tetín má jen 162 obyvatel. Podpora hnutí STAN je tam ale velká. V loňských sněmovních volbách tam jeho koalice s Piráty získala přes 53 procent hlasů.

Foto: Archiv Matěje Hlavatého Starosta Tetína Matěj Hlavatý.

Michalikova žačka

O nutnosti mít různorodé složení hovoří i další mladá výrazná tvář STAN, poslankyně Barbora Urbanová. „Měl by to být vyvážený mix lidí s pohledem sněmovním, krajským i obecním,“ míní zastupitelka Dolních Břežan a poslankyně, která se loni do Sněmovny dostala díky skoro 20 tisícům preferenčních hlasů.

Třicetiletá energická žena má téměř ukázkový životopis. Věcem veřejným se věnovala už od studií a politice se učila od dvou velkých jmen hnutí STAN: působila jako poslanecká asistentka Víta Rakušana a v Dolních Břežanech se jako zastupitelka učila pod vedením tamního starosty a „mozku“ STAN Věslava Michalika.

Na jeho práci by chtěla v předsednictvu navázat. „Asi mě za to někteří zabijou, že to říkám, ale líbilo se mi, když Věšek říkal, že je nutná profesionalizace hnutí. Aby se z malého start-upu stala velká firma. Chci se podílet na větší komunikaci dovnitř do základny a oslovovat moji i mladou generaci,“ vysvětluje Urbanová, která řídila i Institut moderní politiky iSTAR.

Sama by v předsednictvu ráda viděla i středočeskou hejtmanku Petru Peckovou. Ta se ale zatím k možné kandidatuře veřejně nevyjádřila. Zatím nereagovala ani na dotaz Seznam Zpráv.

Foto: STAN Poslankyně Barbora Urbanová.

Naděje z Brna

Dalším třicátníkem, který teď sbírá ostruhy jako poslanec ve svém prvním volebním období, je brněnský zákonodárce Josef Flek. Zdravotník, včelař a od podzimu 2021 také poslanec, který se do politické práce od první chvíle vrhnul s velkým nadšením.

A se stejným nadšením by nyní chtěl pomoct STAN i zevnitř. „Ano, chtěl bych kandidovat do předsednictva. Ale uvidíme, jak se k tomu postaví ostatní, určitě bude velký přetlak kvalitních lidí,“ míní čtyřiatřicetiletý Flek. Z jeho regionu je v předsednictvu poslankyně Jana Krutáková. Pokud by se ke kandidatuře rozhodla ona, dal by jí prý přednost.

„Kolegové v kraji mě sice přemlouvají, ať kandiduju, ale už bych to asi raději přenechala jiným,“ říká k tomu diplomaticky Krutáková. Stoprocentně rozhodnutá pro nebo proti však prý zatím není.

Hnutí STAN by se podle Fleka pod novým předsednictvem mělo očistit od kauzy Dozimetr a jasně nastavit pravidla, kdy se podobné kauzy budou řešit hned. Že by se ale mělo vyměnit předsednictvo celé, si nemyslí.

„Kdyby tam byli samí noví mladí lidé, mohlo by to být pro hnutí naopak kontraproduktivní. Představuju si to tak, že nováčkům budou dělat podporu mazáci, kteří už mají potřebné zkušenosti. Mělo by to být takto namíchané,“ vysvětluje.

Foto: archiv Josefa Fleka, Seznam Zprávy Poslanec Josef Flek při volební kampani se stranickou kolegyní Janou Krutákovou.

Část předsednictva chce pokračovat

Byť velká známá jména jako Jan Farský, Martin Půta či Petr Gazdík už do předsednictva kandidovat nebudou, jistá kontinuita stávajícího vedení strany by zůstat měla. Že mají zájem pokračovat ve své práci, Seznam Zprávám potvrdili pardubická krajská radní Michaela Matoušková, senátor Miroslav Balatka či poslanec Lukáš Vlček, kteří jsou v současném předsednictvu jako řadoví členové.

„Mám zájem pokračovat, ale bude záležet na sněmu, zda pro mě bude hlasovat,“ uvedla politička, která je už třetí volební období starostkou Řečan nad Labem a ve vedení Pardubického kraje působí jako náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví.

Hnutí by pokračováním v předsednictvu rád pomohl i sokolovský senátor Miroslav Balatka. „V posledních dnech o tom hodně přemýšlím. Mám chuť hnutí pomoct v této nepěkné situaci. Na druhou stranu si říkám, že jsem v předsednictvu byl, ale vlastně jsem nezabránil tomu, co se v něm stalo. Pořád přemýšlím, jestli tomu z mé pozice zabránit šlo,“ zamýšlí se nad svým působením ve vedení hnutí.