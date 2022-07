„Mám čas a energii.“ Farský chce pokračovat jako místopředseda hnutí STAN

O místo ve vedení STAN se bude koncem července ucházet i současný 1. místopředseda hnutí Jan Farský. Oznámil to na Twitteru s odkazem na nominace i podporu v jeho „domovském Libereckém kraji“.

„Po zvážení všech pro a proti budu na červencovém sněmu kandidovat na místopředsedu,“ dodal s tím, že vládnímu hnutí může nabídnout „nejen přesah do oblasti mezinárodních vztahů a bezpečnosti, ale také určitý nadhled“.

Narážel tak na to, že v půli února skončil v Poslanecké sněmovně. Pro připomenutí: o měsíc dřív odletěl do Spojených států, jelikož Fulbrightova komise podpořila jeho projekt a on získal prestižní stipendium.