Vládu čeká měsíc pravdy. Hledání miliardových úspor otestuje její vztahy

Následující měsíc proto otestuje pevnost vládní koalice. Seznam Zprávy mapovaly vyjednávání konsolidačního balíčku, jehož hrubá podoba by měla být známa do konce tohoto měsíce. Aby jednání zefektivnilo, vznikne úzká vyjednávací skupina politiků-expertů, kam každá z vládních stran vyšle jednoho svého zástupce.

„Užší navázání koruny na euro skrze vstup do ERM 2 může ušetřit desítky miliard na úrokových platbách. Zapojení předlužených lidí na legální trh práce by přineslo miliardy a stejně tak chceme například snížit náklady státu na příliš represivní trestní politiku a vysoký počet vězněných lidí,“ dodal předseda pirátského klubu.

„Navržené daňové výjimky by v případě jejich zrušení mohly přinést do veřejných rozpočtů vyšší jednotky miliard korun ročně navíc. Konkrétní daňové výjimky navržené ke zrušení v tuto chvíli nebudeme z důvodu plánovaných politických jednání nyní blíže specifikovat,“ uvedla mluvčí rezortu Michaela Lagronová.

Jednání by měla být ukončena do konce března s tím, že výsledným materiálem se poté bude zabývat vedení koaličních stran. Tak aby mohl být konsolidační balíček, na kterém bude politická shoda v rámci vládní koalice, předložen ke schválení vládě a do konce jara odešel ke schvalování do parlamentu.