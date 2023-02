Změny ve vládě jdou zatím k ledu. Kabinet chce rozjet politicky ožehavé kroky

Po evropském předsednictví. Po volbách. A s novým prezidentem. Právě na to se během podzimu v kuloárech odvolávali vládní politici, když měli říci, co je pravda na sílících dohadech o chystaných změnách v kabinetu Petra Fialy (ODS).

Spekulace o výměnách ministrů začaly sílit na konci loňského srpna. Bylo to krizové a politicky vypjaté období, kdy cena elektřiny na burze vyletěla nad do té doby nepředstavitelnou hranici 1000 eur za MWh.

Na Václavské náměstí se vypravilo 70 tisíc lidí demonstrovat proti Fialově vládě a do toho se přidaly blížící se komunální a senátní volby a zvěsti o průzkumech naznačujících oslabující preference vládních stran ve velkých městech či v důležitých senátních obvodech.

Skončilo období voleb, doběhlo evropské předsednictví. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) je přesvědčený, že právě nyní nastává doba, kdy má vláda Petra Fialy ideální příležitost pustit se do strukturálních změn v oblasti daní či důchodů.

Nereálná se tedy jeví i další možnost, která v období před Vánocemi cestovala politickým zákulisím. A sice že by si ODS se Starosty prohodila ministerstvo dopravy za průmysl a obchod. „Výměnu ministerstev bych vyloučil. Personální změny také neočekávám,“ odmítl prohození resortů ministr financí a 1. místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

Později se začalo spekulovat o pozici ministra školství Vladimíra Balaše (STAN), který nastoupil do funkce teprve loni v červnu po odchodu Petra Gazdíka. Zdroje redakce zmiňovaly variantu, dle níž by se Balaš mohl letos přesunout na Ústavní soud, kde by jako právník měl blíže ke své expertize.