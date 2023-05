Jurečka po jednání s Pavlem: Průměrná doba v důchodu má být 21,5 roku

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce představit podobu důchodové reformy v polovině května.

Novinářům to řekl po jednání s prezidentem Petrem Pavlem, které se týkalo právě penzí. Velmi detailně se prý věnovali věku, kdy by do ní lidé měli odejít.

Podle Jurečky by měli Češi v průměru strávit na odpočinku 21,5 roku. „Abychom nastavili férový, objektivní princip, kdy hranice odchodu do důchodu bude spjatá s tím, jak se v budoucnu bude odvíjet délka dožití. A aby platil princip, který funguje i dnes: Že průměrná doba pobírání starobního důchodu byla 21,5 roku. To bychom chtěli, aby bylo zajistitelné i do budoucna, je to jeden z klíčových principů,“ nechal se slyšet.

„Ten princip má stanovit dobu pobírání důchodu na 21,5 roku a znamená to, že podle toho, jak se bude vyvíjet populace a otázka stárnutí a doba dožití, tak na to systém bude reagovat. Nemůžeme dnes říci, že se bude doba dožití prodlužovat. Vidím poslední roky, že se ta doba zkrátila, takže i hranice se třeba sníží,“ reagoval pak na dotaz Seznam Zpráv, zda se kvůli tomu změní zákon, podle něhož mají být lidé v důchodu čtvrtinu života.

Navzdory dřívějším úvahám vyloučil, že by se rušilo výchovné, tedy příspěvek 500 korun za každé vychované dítě.

Pojištění i věk navázaný na dožití

Jurečka už minulý týden zvažované úpravy důchodového pojištění prezentoval představitelům Českomoravské konfederace odborových svazů.

Z jednání vyplynulo, že se do budoucna počítá s nutnou dobou důchodového pojištění 25 let. Aktuálně přitom od roku 2018 platí, že je nutné mít pojistné 35 let.

Zároveň ministr práce i předseda odborových svazů nastínili chystané změny důchodového věku, který je v současnosti stanovený na 65 let, podmínky by se ale měly změnit.

Jurečka zmiňoval, že mechanismus má být do budoucna nastavený tak, že bude nejen udržitelný z pohledu finanční náročnosti, ale i z pohledu změn v době dožití jednotlivých populačních ročníků.

„Rozhodně nesouhlasíme s prodlužováním věku pro odchod do důchodu nad 65letou hranici. Což návrh, tak jak nám byl představený, rozhodně uvažovat bude, a to podle průměrného věku dožití,“ uvedl odborový předák Josef Středula.

Dodal ale, že zvýšení důchodového věku nebude probíhat automaticky, nýbrž na základě vyhodnocení aktuální situace.

Jasno už je o změnách u předčasných důchodů a mimořádné valorizace: Jurečka představil první změny důchodů. Systém bude přísnější

Ministr minulý týden zdůraznil, že dožití nebude jediným parametrem, který důchodový věk ovlivní. Bude se zohledňovat i to, kdy člověk nastoupil na trh práce, jak dlouho si platil pojištění a jak dlouhou měl pojistnou dobu. Tedy, že systém bude komplexněji posuzovat individuální situaci.

Předseda odborových svazů ovšem kritizoval, že ministerstvo pracuje s daty z roku 2018. Ta například zmiňují, že lidé narození v roce 1979 budou mít před sebou čtvrtinu života v 66 letech. A ročník 1992 v 67 letech.

„Vůbec tam není zohledněna covidová situace a příliv uprchlíků. Tato data by měl podle zákona dostat ministr práce od Českého statistického úřadu do konce letošního roku. Upozornili jsme, že to budou jiná data a budou obsahovat jiné údaje,“ uvedl Středula.