Změny v předčasných důchodech i mimořádné valorizaci. Co už se ví

Po čtvrtečním jednání mezi ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a opozičním hnutím SPD ohledně připravovaných změn důchodů je už v některých bodech jasno.

Samotný ministr poměrně detailně popsal novou povahu mimořádné valorizace. Ta by se z aktuální podoby, kde už natrvalo ovlivňuje výšku penzí do budoucna a způsobuje, že vyšší důchody rostou rychleji než ty nízké, měla změnit. Příspěvek by se měl nově navyšovat po zbytek daného roku měsíčně vyplácenou sumou.

Mimořádná valorizace by se tak měla do budoucna chovat jako příspěvek, který navyšuje důchody jen do jejich řádného zvyšování, které probíhá pokaždé v lednu a reaguje na aktuální ekonomický vývoj.

„Přistupujeme k tomuto principu, který je, myslím si, férový a více solidární,“ řekl ministr práce na čtvrteční tiskové konferenci.

Podobně je také jasné, že předčasné důchody budou podle hnutí SPD omezeny „čtyřmi podmínkami“.

„Čtyři podmínky jsou mnoho. Ale nějaké podmínky by tam být mohly,“ uvedl Radim Fiala, místopředseda SPD, který se schůzky s ministrem účastnil. Uvedl, že o podmínkách je hnutí ochotné jednat.

„Stále jsme ještě ve fázi, kdy s partnery tu diskuzi finalizujeme, proto nechci žádný konkrétní parametr zmiňovat. Principiálně ale platí, že chceme zpřísňovat podmínky odchodu do předčasného důchodu,“ nechtěl být konkrétnější ani ministr práce.

Zmínil ovšem, že zejména loňský rok, kdy bylo výhodnější pro část lidí odejít do předčasného důchodu než čekat na řádný termín, donutil vládu konat. „Je to chyba, která vznikla při úpravě zákona před více než deseti lety,“ řekl Marian Jurečka s tím, že obdobná situace může nastat až za dlouhou dobu, ale zodpovědný politik by měl chybu napravit.

Pojištění na 40 let jako minimum?

Na tiskové konferenci minulý týden ovšem ministr Jurečka ani představitelé hnutí SPD nechtěli blíže okomentovat ani čtyři podmínky, ani způsob, jakým se bude nově vypočítávat mimořádná valorizace.

Právě detailní informace chce dnes odpoledne představit ministr práce na speciální tiskové konferenci.

Redakce Seznam Zpráv má k dispozici dokument, který sloužil jako podklad pro jednání s představiteli opozičních stran. Ten mimo jiné předkládá zatím ministerstvem nepotvrzené a neokomentované odpovědi na chybějící otázky.

Podmínky pro předčasné důchody podle tohoto dokumentu jsou následující: Do předčasného důchodu lze odejít maximálně tři roky předem, zvýší se ovšem koeficient procentního krácení výměry důchodu na 1,5 procenta, vyloučí se procentní výměra předčasného důchodu od přiznání až do dosažení důchodového věku s valorizací a podmínkou bude dosažení 40 let důchodového pojištění.

Předčasný důchod: Co aktuálně platí? Aktuálně se dělí lidé z pohledu možného odchodu do důchodu na dvě skupiny. Na seniory, kteří mají řádný důchodový věk nižší než 63 let a na ty, kteří ho mají nastavený na 63 a více let. Senioři s řádným důchodem do 63 let mohou odejít do předčasné penze maximálně tři roky předem. Senioři s důchodovým věkem 63 let a vyšším pak mohou jít do předčasného důchodu až o pět let dříve, zároveň ale platí podmínka, že mohou odejít nejdříve v 60 letech. Podobně aktuálně platí i širší skála takzvaných koeficientů krácení. Jde o mechanismus o kolik se sníží výpočtová základna důchodu kvůli předčasnému odchodu do něj. Aktuálně platí, že v období prvních 360 kalendářních dnů před řádným termínem, je koeficient krácení 0,9 procenta. V období od 361. dne do 720. kalendářního dne 1,2 procenta. A v období nad 721. dne 1,5 výpočtového základu.

Právě podmínku 40 let Radim Fiala zmínil, že na jednání skutečna padla. „Je to jeden z těch bodů,“ uvedl s tím, že se řadí mezi podmínky, o kterých by hnutí SPD bylo ochotné jednat.

Seznam Zprávy o 40leté zvažované podmínce už informovaly s tím, že to bude problém zejména pro vysokoškoláky.

Vzorec pro výpočet mimořádné valorizace pak dokument popisuje jako 60 procent součinu důchodcovské inflace a průměrného důchodu. Část příspěvku by byla fixní a část pak stanovená podle procentní výměry důchodu.

Výplata mimořádného navýšení důchodů by měla nastat při dosažení růstu cen o pět procent od konce rozhodného období po předchozí valorizaci.