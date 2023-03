Nový návrh k předčasným důchodům: vysokoškoláci prakticky nebudou mít šanci

Z neveřejného dokumentu, který má sloužit jako podklad pro jednání mezi ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a opozičními stranami v Poslanecké sněmovně, vyplývají nové, konkrétnější parametry připravované úpravy důchodové reformy.

Dokument, který má redakce Seznam Zpráv k dispozici, popisuje možná řešení dvou klíčových témat: jak zbrzdit hromadné odcházení Čechů do předčasných důchodů a jak pozměnit mechanismus, podle kterého se v mimořádném termínu navyšují důchody.

U odchodu do předčasného důchodu přibyla nová podmínka: zájemce musí 40 let platit důchodové pojištění. Aktuálně přitom obecně platí, že vzniká nárok na řádný i předčasný starobní důchod, pokud je člověk pojištěný 35 let.

V praxi by tak 40leté pojištění znamenalo, že jen zřídka by o předčasný důchod mohli žádat vysokoškoláci, kteří nejčastěji dokončují studia kolem 25 let a až poté se stávají účastníky důchodového pojištění. Pakliže nestudují a nepracují současně.

„Má to nevýhodu v tom, že to může odrazovat lidi od studia. Nedokážu ten efekt posoudit,“ říká ekonom a expert na důchodový systém Filip Pertold, zástupce výkonného ředitele think-tanku IDEA při CERGE-EI a další člen poradního týmu.

Redakce Seznam Zpráv s dotazy ohledně dokumentu oslovila i Ministerstvo práce a sociálních věcí, to odmítlo připravované návrhy komentovat s tím, že bude prezentovat až výslednou podobu úprav.

Lepší cesta než výjimky podle profesí

Oslovení odborníci a členové poradního důchodového týmu Mariana Jurečky obecně za touto podmínkou stojí.

„Když se člověk podívá na Francii, tak tam je potřeba, aby člověk mohl žádat o předčasný důchod, 42 let. Takže to nevidím úplně mimo,“ říká Pirát Tomáš Martínek, který je členem poradního týmu Mariana Jurečky, jenž má připravovat důchodovou reformu.

„Na poradním týmu jsme probírali, jestli za této podmínky člověk dosáhne na méně krácený nebo nekrácený předčasný důchod (viz níže). Nevím, jestli si z toho nakonec neudělali tvrdší podmínku,“ říká ekonom Filip Pertold.

Podmínka podle něj jde směrem, který v obecné rovině upřednostňoval – spíše než různé výjimky podle profesí nastavit obecné kritérium. „Zvýhodní se tím přístup k předčasnému důchodu lidem, kteří začnou kariéru dříve a mají odpracovanou delší dobu,“ říká Filip Pertold a doplňuje, že bude v praxi záviset na detailech této podmínky a například na tom, jaká náhradní doba se bude do čtyřiceti let počítat.

Dokument přitom zmiňuje pouze doktorandské studium: „Aby nebyli zcela vyloučeni z možnosti získat tento nárok studenti denní formy doktorandského studia, bude těmto, za podmínky, že dokončí úspěšně studium nejpozději do tří let od jeho zahájení, doba studia hodnocena jako náhradní doba pojištění,“ stojí v dokumentu, který podle zdrojových dat zpracovávali vysoce postavení úředníci na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Právě to je i jedna z podmínek, na kterých trval v poradním týmu Tomáš Martínek. Filip Pertold pak zmiňuje, že klíčové bude i to, jestli se do náhradní doby bude počítat péče o dítě.

Jak penalizovat předčasný důchod

Dokument zmiňuje i další znevýhodnění předčasných odchodů do důchodu: sjednotit se má penalizace za předčasný odchod. Aktuálně platí, že čím blíže má žadatel k řádnému termínu, tím je penalizace nižší. Nově by měla být pevně stanovena na koeficientu 1,5 procenta.

Současně dokument také zmiňuje možnost, že by se předčasných důchodů netýkala valorizace zásluhové části.

Zájemce o předčasný důchod musí přitom souběžně splnit ještě jednu podmínku a tou je, že do předčasného důchodu může odejít nejdříve tři roky před řádným termínem. Pokud by zůstal stále řádný důchodový věk na 65 letech, pak je možné nejdříve odejít v 62 letech.

Jen za loňský rok o předčasný důchod zažádalo 120 tisíc lidí. Experti upozorňují, že představují pro penzijní systém problém.

Když jdete do důchodu dříve Ministerský dokument počítá i se změnou takzvaného koeficientu krácení, který lze popsat jako penalizaci za předčasný odchod. Nyní je systém nastaven tak, že se sazba procentní výměry snižuje za každých započatých 90 kalendářních dní od přiznání důchodu do dosažení řádného důchodového věku. Pro prvních 360 dní je koeficient 0,9 procenta, od 361. dne do 720. dne se počítá s hodnotou 1,2 procenta a nad 721. den pak s 1,5 procenta. Nově se navrhuje zavést jednotně snížení o 1,5 procenta výpočtového základu.

Růst penzí podle růstu důchodcovské inflace

Neveřejný dokument stejně tak popisuje, jak by se mohl změnit výpočet mimořádné valorizace. Vycházet by měl z indexu životních nákladů domácností důchodců, tedy takzvané důchodcovské inflace.

Aktuálně přitom platí, že se zkoumá spotřebitelská inflace i důchodcovská inflace a navýšení se vypočítává na základě ukazatele, který je vyšší.

Nově navrhovaný vzorec pro mimořádný růst penzí by pak vycházel z důchodcovské inflace a průměrného důchodu. Výsledná částka by se navíc snížila o 40 procent. O polovinu této částky by se pak navyšoval důchod fixně všem penzistům stejně a druhá polovina by se rozpočítávala do procentní výměry důchodů.