Zájem o předčasné důchody rapidně roste. Jurečkův tým řeší, jak lidi odradit

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Předčasný důchod pobíralo v polovině letošního roku 673 tisíc lidí. Před deseti lety to bylo o více než 150 tisíc seniorů méně a před dvaceti lety dokonce o více jak 450 tisíc méně. Uvádějí to data České správy sociálního zabezpečení.

Výrazný nárůst je dán nejen celkově větším podílem seniorů v populaci, ale i tím, že i procentuálně stále více lidí jde do důchodu předčasně.

Letos předčasné důchody představují 28,5 procenta z celkového počtu vyplácených penzí. Přitom před deseti lety to bylo 18,6 procenta a před dvaceti lety pouze 11,5 procenta.

Podle expertů z poradního týmu ministra práce a sociálních věci Mariana Jurečky, kteří připravují důchodovou reformu, je to problém, který už nelze ignorovat. I proto, že se přibližuje chvíle, kdy půjdou do penze extrémně silné ročníky, na které budou vydělávat naopak populačně slabé ročníky.

„Je to jedna z cest, kde by vláda mohla ušetřit. Řeší se, jak by vláda mohla přepracovat parametry předčasných důchodů, aby nebyly tak populární,“ říká Filip Pertold, člen poradního týmu, který ale zdůrazňuje, že jde o jeho osobní postoje a nemluví za resort práce a sociálních věcí. Zároveň je zástupce výkonného ředitele think tanku IDEA při CERGE EI.

Filip Pertold mluví o tom, že je potřeba, aby lidé zůstávali dále aktivní, odváděli daně a přispívali na sociální pojištění. A dodává, že z dat lze vyčíst, že lidé chodí do předčasného důchodu promyšleně, vždy na začátku nového čtvrtletí, a tedy v době, kdy se jim sníží penalizace za předčasný nástup do penze. Z toho lze podle experta vyvodit, že nejde o odchody kvůli zdravotním komplikacím.

Předčasné odchody do důchodu vadí i Lence Kohoutové, ředitelce Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická, která v poradní radě k důchodové reformě zastupuje Ministerstvo financí, kde působí jako poradkyně ministra.

„Zájem by měl být, abychom lidem umožnili co nejdéle pracovat,“ říká s tím, že stát by měl lidi v předdůchodovém věku k práci motivovat.

Náměstkyně na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) Iva Merhautová a další z členek poradního týmu pouze připustila, že během příštího roku chce připravit komplexní balíček změn.

„Je to součást balíčku řešení. Budeme řešit valorizace, předčasné důchody, výpočet a větší transparentnost i srozumitelnost důchodů,“ říká Iva Merhautová. Klíčové je podle ní nastavit důchodový systém tak, aby ustál blížící se nástup do důchodu početné generace takzvaných „Husákových dětí“, tedy lidí narozených v 70. letech.

„Systém by se mohl dostávat do větších deficitů,“ obává se náměstkyně.

Mluvčí MPSV Jakub Augusta tvrdí, že už nyní se resort snaží zatraktivňovat trh práce pro lidi v předdůchodovém věku. „Proto jsme uzákonili podporu částečných úvazků například také formou slevy na pojistném zaměstnavatele pro cílovou skupinu zaměstnanců ve věku 55+. Připravujeme k tomu také ještě další zvýhodnění navíc pro lidi takto pracující i v důchodovém věku,“ podotýká Jakub Augusta s tím, že problém rostoucích předčasných odchodů je letitý a zaobíraly se jím i předchozí důchodové komise.

Bez přivýdělku nebo větší penalizace

Konkrétně Lenka Kohoutová chce na další poradní radu, která se schází pravidelně jednou měsíčně, přijít s návrhem, že by si lidé, kteří jsou v předčasném důchodu, nemohli přivydělávat.

„Nebo měli nějaké jiné daňové odvody. Navrhovala jsem, abychom to zvážili a propočítali,“ říká s tím, že to má aktuálně připravené jako bod do diskuze.

Aktuálně platí, že lidé musí pozastavit předčasný důchod, pokud získají zaměstnání s pracovní smlouvou, včetně zkráceného úvazku, nebo úvazku na dobu určitou. Ovšem stále mohou využívat dohody o provedení práce s výdělkem do 10 tisíc korun, nebo dohodu o pracovní činnosti do 3500 korun měsíčně. V takovém případě totiž jejich výdělek nezakládá účast na důchodovém pojištění.

Podobně lze i podnikat, ovšem jen s malými příjmy, které nezakládají účast na důchodovém pojištění.

Filip Pertold naopak mluví o možnosti přepracovat penalizaci za předčasný odchod do důchodu.

„Za mě je penalizace špatně nastavená a měla by být nejvyšší v období těsně před řádným důchodovým věkem,“ říká expert na důchodové systémy.

Vysvětluje, že výsledná penalizace za předčasný odchod do důchodu se kumuluje za jednotlivá čtvrtletí před řádným důchodovým věkem. V posledním roce by se měla podle něj zvýšit, aby to lidi motivovalo vydržet do řádného termínu.

Aktuálně je penalizace nastavená obráceně: V posledních 360 dnech před řádným termínem je penalizace nejmenší: o 0,9 procenta z výpočtového základu za každé čtvrtletí. Za období 361 dní až 720 dní před řádným termínem je penalizace 1,2 procenta za čtvrtletí.

Světové unikum a křivda

Další z týmu poradců pro důchodovou reformu – bývalý pirátský poslanec Tomáš Martínek – chce pozměnit zvláštnost českého důchodového systému, kdy za určitých okolností dostanou lidé odcházející do předčasného důchodu větší důchod, než kdyby vydrželi do řádného termínu.

Děje se to například letos, kdy kvůli rostoucím cenám vláda dvakrát v průběhu roku mimořádně navyšovala důchody.

„Je to úplné unikum ve světě, že to podporuje předčasné odchody do důchodu. A je to křivda vůči lidem, kteří se rozhodnou vydržet do řádného důchodového věku a pak zjistí, že mají méně peněz než ti, co odešli do důchodu dříve,“ říká Tomáš Martínek a mluví o tom, že jde podle něj o chybu v nastavení valorizačního mechanismu.

Proč se teď vyplatí zažádat o předčasný důchod Železné pravidlo českého důchodového systému, že se nevyplácí žádat o předčasný odchod do důchodu, letos kvůli mimořádným valorizacím neplatí, zejména pokud se váš řádný důchodový věk blíží. Například: Pokud má člověk celoživotní průměrnou mzdu (osobní vyměřovací základ) 40 tisíc korun, pak řádný důchod spočtený v příštím roce představuje 20 537 korun hrubého. Pokud ovšem zažádá o předčasný důchod ještě letos a bude mu chybět do řádného odchodu do tří měsíců, pak se mu letos důchod vypočítá na 22 422 korun. Rozdíl je tedy téměř dva tisíce korun. Do důchodu v roce 2023? Požádejte už letos, dostanete víc, radí ministerstvo

„Kdyby se mimořádné valorizace netýkaly předčasných důchodů, tak je to vyřešené,“ říká člen rady a zároveň hned navazuje, že ale ve skutečnosti nebude řešení tak jednoduché. „Zase nechci, aby při stoprocentní inflaci měli lidé v předčasných důchodech o sto procent vyšší náklady a přitom by neměli žádné navýšení peněz,“ vysvětluje zádrhel.

Bude proto podle Tomáše Martínka nutné diskutovat o tom, jak systém mimořádného navyšování vyvážit. „Jsem samozřejmě rád, když seniorům přibývají peníze, ale mělo by to být férovým způsobem, aby na tom netratili ti, co počkali do řádného důchodového věku,“ říká.

Lenka Kohoutová je pak principiálně rozzlobená i na to, že Ministerstvo práce a sociálních věcí na letošní nezvyklou situaci, kdy je výhodné zažádat o předčasný důchod, upozornilo.

Ministerstvo během minulého týdne informovalo zejména seniory, kteří mají řádný důchodový termín v příštím roce, že když si zažádají o důchod už letos, tak bude jejich penze navýšená o dvoje mimořádné letošní valorizace (viz box výše). Ministerstvo vyzvalo, aby si lidé zažádali o důchod bez výplaty a dál pracovali.

„Budu se ptát, proč ministerstvo nabízí předčasné důchody,“ říká Lenka Kohoutová s tím, že byla akcí překvapená.