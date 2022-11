Vyvážet postižené do Sudet? Prahu čeká bitva o podobu sociální péče

Formálním důvodem byl konkrétní tisk z pera radní pro sociální politiku, který dosluhující rada schválila letos v září. V obecné rovině jde ale o střet dvou odlišných pohledů na to, jak se má hlavní město starat o ty nejpotřebnější jinak řečeno jak naložit s miliardovým rozpočtem na sociální služby.

Milena Johnová poslední čtyři roky prosazovala politiku přesouvání Pražanů, kteří vyžadují nějakou formu sociální péče, z často stovky kilometrů vzdálených zařízení zpět do hlavního města.

Radní Johnová se odkazuje na platné znění zákona o sociálních službách, podle kterého se každý kraj (a stejně tak i Praha) musí o své potřebné postarat na vlastním území. Podle jejích podkladů se při současném tempu přesunou všechna lůžka do Prahy až za 20 let.

Zastupitelka Udženija na druhou stranu tvrdí, že Johnová za poslední čtyři roky sociální péči v Praze zdevastovala. Nejhlasitěji vystupuje právě proti záměru dostat klienty zpět do metropole.

„Paní radní Johnová chce klienty z mimopražských zařízení přemístit do Prahy, ale bohužel pro ně nezajistila adekvátní péči a místa v domovech. Pokud pro ně nemá místa v Praze, přece nemůže uzavírat zařízení mimo Prahu. Neudělala nic pro to, aby počet lůžek navýšila,“ říká pro Seznam Zprávy.

Navíc podle ní není možné budovat další kapacity v Praze bez rušení lůžek mimo město. A to z pragmatických důvodů – rozpočet na sociální služby je už tak napjatý a peníze jsou z velké části vázané právě na lůžko a zařízení, ve kterém se nachází.

„Jsem předvolaná na kontrolní výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy kvůli požadavku zastupitelů ODS zastavit modernizaci pražské sítě sociální péče, obnovit vyvážení Pražanů se zdravotním postižením do mimopražských zařízení a upustit od nezávislých kontrol pro zajištění kvality péče,“ vzkázala Johnová na sociální síti .

„Opravdu budeme kádrovat lidi a jejich profesionalitu podle toho, v jaké straně jsou? Tohle téma vůbec nebudu komentovat. Nechápu, že se na to vůbec ptáte,“ reagovala Udženija.

Takzvaná transformace sociálních služeb má postupně tyto lidi dostat zpět do hlavního města.

Ona sama odmítá, že by podnět na revokaci usnesení přišel od ní. „Nebudu se k tomu vyjadřovat. Je to politické rozhodnutí, rozhodnout musí politici. Pouze bych ráda dodala, že naše centrum už je v podstatě transformované. Není to jeden velký ‚ústav‘, jak si možná lidé myslí,“ řekla.