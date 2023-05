Vládní tým představil jasný popis toho, co je domácí násilí

Při Úřadu vlády proto nyní vznikla zastřešující definice domácího násilí v občanském zákoníku, která by měla platit od poloviny příštího roku. Novinářům ho představila vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

c) které spočívá ve zneužívání moci nebo nerovného postavení.

a) kterým bylo nebo může být neoprávněně zasaženo do její duševní nebo tělesné integrity, svobody, důstojnosti, zejména v pohlavní oblasti, vážnosti, cti nebo soukromí,

Podle Branislavy Marvánové Vargové z centra pro ženy ROSA zástupci organizace v praxi vidí, že nejednoznačná definice domácího násilí je jedním z problémů komplikujících péči o oběti. „Policie a další orgány či profese zapojené do řízení chápou domácí násilí velmi odlišně. K rozdílům dochází i v rámci jednotlivých institucí, což ztěžuje účinnou pomoc obětem,“ přiblížila.

Dochází podle ní k situacím, kdy třeba policie či soud vnímají oběť od začátku jako chráněnou osobu a řízení vedou bez kontaktu s násilníkem, ale další orgán oběť nutí třeba do povinné mediace či účasti na řízení v přítomnosti násilníka.

Vysvětlila i to, že v praxi u některých orgánů panuje také nejistota, co ještě není a co už je domácí násilí. Počty případů podle ní proto nejdou posuzovat třeba podle počtu agresorů vykázaných ze společné domácnosti.