„Kvůli knedlíkům mi rozmlátil hlavu.“ Otřesné příběhy mají pomoci změnit zákon

„Uvařila jsem oběd. Manželovi se zdály knedlíky studené. Rozmlátil mi hlavu o umyvadlo a znásilnil mě. Katka, 35 let, manželka.“ I takhle drsné příběhy z českých domácností představuje letos vzniklá iniciativa Pod svícnem, která bojuje za práva obětí domácího násilí.

Kromě praktické pomoci, kterou poskytují ženám, které se ocitly v toxickém vztahu, se zasazují i o legislativní změny. S těmi by v brzké době měli pomoct politici. Na Radě vlády pro rovnost mužů a žen nyní vzniká snaha o komplexní novelizaci zákonů týkajících se domácího násilí.

Půjde zejména o redefinici pojmu „domácí násilí“, ke kterému jednotlivé instituce nebo orgány, se kterými přijde do styku oběť domácího násilí v průběhu řešení svého problému, přistupují rozdílně, což způsobuje problémy. Oběť domácího násilí totiž nepřijde do styku jen s policií, ale i s lékaři, s terapeuty či různými státními institucemi.

Jedním ze záměrů by mělo být i zpřísnění trestů pro nejzávažnější případy.

Legislativní návrh je podle ní v současné době už ve fázi finalizace, spolupracují na něm s Koalicí Nena (Ne násilí). Rada by ho ráda vládě a posléze Poslanecké sněmovně předložila v průběhu jara příštího roku.

Skupina složená z poslankyň výboru a odbornic se za ministrem spravedlnosti na neformální schůzku chystá v úterý. „Uvidíme, co na to řekne, jestli bude politická vůle vůbec něco předkládat,“ říká Urbanová, která je i spoluzakladatelkou v úvodu zmiňované organizace Pod svícnem.

„S pandemií ale přišel nárůst využití krizového poradenství a krizových linek o 30 procent. Část odborné veřejnosti to interpretuje tak, že lidé v době pandemie měli menší ochotu se obracet se soukromými záležitostmi na policii,“ popisuje.

„Často se nám stává, že napíšou: ‚Asi to pro vás nebude dost, ale… ‘ a jsou z toho šílené příběhy plné násilí a omlouvání agresora. Někdy je to ‚jen‘ psychické násilí. Často jsou v tom děti, které si to pak s sebou táhnou celý život,“ popisuje Barbora Urbanová, která se s kolegyněmi snaží, aby se jejich iniciativa stala bezpečným místem, kde se ženy i muži mohou kdykoliv svěřit.