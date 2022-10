Za peníze od Američanů budeme nakupovat materiál z USA, objasnila Černochová

„Pomoc funguje tak, že se za finanční prostředky bude logicky nakupovat materiál z USA. My v naší výbavě máme celou řadu tohoto materiálu už dnes, takže moji kolegové prohlížejí rozpočet příštího roku a dalších let. Kdy peníze přijdou, není jasné,“ řekla v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Podpora je určená pro další modernizaci armády i pro částečnou kompenzaci našich dodávek materiálu na Ukrajinu. Vnímáme to jako uznání České republiky jednak za pomoc, ale také za to, že patříme mezi pětici nejvíc pomáhajících zemí.

Pomoc funguje tak, že se za finanční prostředky bude logicky nakupovat materiál z USA. My v naší výbavě máme celou řadu tohoto materiálu už dnes, takže moji kolegové prohlížejí rozpočet příštího roku a dalších let. Kdy peníze přijdou, není jasné.

Přála bych si to, ale je to asi nereálné. Kapacity jedou všude naplno a my v tom seznamu zemí, pokud se tam zapíšeme, budeme na nějaký rok 2028, 2029. Takže doufám, že tou dobou už tyto finanční prostředky budeme mít vyčerpané na něco jiného a budeme to mít dodané.