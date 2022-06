Češi by mohli cvičit ukrajinské vojáky, řekl Fiala po schůzce s šéfem NATO

Zároveň ale zmínil, že česko je připravené podílet se i na výcviku ukrajinských vojáků, což by byl nový aspekt pomoci Kyjevu. „Mohli bychom se na tom podílet v rámci širší skupiny, jsme připraveni o tom jednat. Nemá to v tuto chvíli tak konkrétní podobě, jako je naše vojenská a humanitární pomoc, je to debata, která probíhá, jak v rámci NATO, tak s evropskými zeměmi a my jsme připraveni se do takové pomoci zapojit,“ uvedl Fiala.