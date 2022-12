Zeman podpoří ve volbách Babiše, průzkumům pro druhé kolo nevěří

„Jako nechcete, aby vás operoval chirurg, který nevystudoval medicínu a je to jeho první operace, tak nechcete, aby se hlavou státu stal člověk, který politiku nikdy nedělal,“ řekl Zeman v neděli v pořadu Partie na televizi Prima.

Televize zveřejnila volební model, podle kterého by první kolo vyhrál právě Babiš se 30 procenty, druhá by skončila Danuše Nerudová se 26,5 procenta a třetí Petr Pavel, který by získal 23 procent.