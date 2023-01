Zpoždění dodávky tanků Leopard do Česka kvůli Ukrajině nehrozí

O údajné variantě, podle které by Německo ještě letos mohlo dodat na Ukrajinu víc tanků Leopard v případě, že by Česko a Slovensko odsouhlasily pozdější příjezd slíbených tanků z Německa, ve středu informoval deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Podle FAZ je německý zbrojní průmysl schopen ještě letos připravit pro Ukrajinu až 15 tanků Leopard 2, dodávky by mohly začít od podzimu. Pokud by rozhodnutí přišlo už nyní, společnosti Rheinmetall a Krauss-Maffei Wegmann, které tanky Leopard 2 vyrábějí, by mohly od třetího čtvrtletí expedovat jeden tank týdně.