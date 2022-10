Proč jsou školy někde úspěšnější? O dítěti se může rozhodnout ještě před zápisem

Dobře je to vidět při porovnání dvou sousedících obcí – Kadaně a Žatce v Ústeckém kraji.

Kadaň dokáže žáky na základních školách posouvat daleko lépe, než by odpovídalo tamní sociální situaci. Základní vzdělání zde nedokončí jen 4,5 procenta žáků. V obcích s podobnou životní úrovní je to dvakrát více – 9,9 procenta.

Městu se totiž daří zapojovat do předškolního vzdělávání 87 procent dětí od tří do pěti let, více než v obcích, kde jsou sociální podmínky srovnatelné.