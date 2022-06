Rozvodněné potoky i stojící vlaky. Českem jde vlna bouřek

„Jsou to hlavně sklepy, zatopené zahrady, stromy přes silnici, laguny na silnici, očekáváme, že během následujících hodin bude událostí přibývat,“ řekla Zemanová. Nejvíce událostí podle ní bylo původně hlášeno z Benešovska a Prahy západ, nyní hasiči musí kvůli následkům bouřky a prudkého deště více vyjíždět na Kolínsku.

Stromy spadlé do kolejiště zastavily dnes večer provoz na několika úsecích železnice na Havlíčkobrodsku a Žďársku. České dráhy předpokládají, že se vlaky znovu rozjedou po 21:00. Spadlé stromy museli kvůli bouřce odstraňovat hasiči i ze silnic, vyjížděli také k několika domů, do jejichž sklepů natekla voda. Bouřky přecházejí v pásu od východu Středočeského kraje přes Vysočinu do Pardubického a Královéhradeckého kraje. Podle meteorologů při nich může napršet až 90 litrů na metr čtvereční.