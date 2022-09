S cenovým stropem na energie by se nemělo hýbat, řekl ministr

„Měnit se to nebude, rozhodně ne nahoru. Jsem přesvědčen, že je to nastavené tak, aby to zajistilo bezpečnou perspektivu pro všechny domácnosti pro příští rok,“ uvedl ministr dopravy v Otázkách Václava Moravce.

Kupka také podotkl, že České dráhy by neměly zdražit jízdenky o dvacet procent. Ředitel dopravního podniku Michal Krapinec takové navýšení cen připustil v nedávném rozhovoru pro MF DNES. „Můžu prozradit, že zdražení pro příští rok bude mezi deseti a dvaceti procenty,“ sdělil listu Krapinec. České dráhy stáhly drahé energie do ztráty 900 milionů korun.

„Jsem přesvědčený, že zdražení nebude nad rámec inflace. Nepochybně nepřekročí 15, 16 procent,“ uvedl ministr Kupka v Otázkách Václava Moravce. Dodal, že šetřit by se na železnici mělo i díky investicím. Například do nových lokomotiv s rekuperací, díky níž umějí opět využít energii, vyvinou při brždění. Tím ušetří osm procent energie.

Všichni diskutující se shodli na tom, že státní rozpočet nemá peníze na to, aby ceny energií zastropoval níž. Odhady mluví o tom, že avizovaný strop může vyjít státní rozpočet na 130 miliard korun. Je to však velmi hrubý odhad, který závisí na skutečných tržních cenách.

Podle Luďka Niedermayera se to nyní nedá spočítat, nicméně předpokládá, že by se zdaněním neočekávaných zisků některých firem mohlo vybrat okolo 100 miliard korun. Na takzvané „windfall tax“ je však nutné se shodnout v rámci Evropské unie.

„Jako ekonom z toho úplně nadšený nejsem, ale myslím, že situace si to žádá a je to naprosto legitimní politické rozhodnutí,“ uvedl k plánům na zavedení této daně, proti které brojí někteří ekonomové, banky a energetické firmy.

Ke stlačení cen energií domácností a malých podniků mají v následujících měsících sloužit především dva nástroje. Do konce roku domácnostem uleví takzvaný úsporný tarif, kterým ušetří až 18 tisíc korun ročně. Od ledna by potom mělo přijít účinnější zastropování cen elektřiny a plynu.

Kabinet Petra Fialy (ODS) mluvil o tom, že by se mohla cena elektřiny zastropovat na úrovni 6,05 Kč za kWh u plynu na 3,025 Kč za kWh. To by pro lidi znamenalo řádově vyšší úsporu než úsporný tarif, podle ekonoma Lukáše Kovandy by rodinné domy mohly ročně ušetřit až 116 500 korun. Opozice návrh považuje za nedostatečný. Vláda strop teprve učí nařízením.