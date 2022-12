Případ, který šokoval české školství, je u soudu. Student se hájí, že zabíjet nechtěl

Ze zkoušení dostal zase pětku. To byl pro Jaroslava Řeháka signál, aby si druhý den vzal do školy mačetu a vydal se za učitelem. Shodil ho na zem a několika údery do hlavy a krku ho zabil.

Zároveň z důvodů, které uvedl i obžalovaný u soudu, chce změnit právní kvalifikaci skutku. Obžaloba ho viní z vraždy po předchozím uvážení, za to mu hrozí 12 až 20 let vězení. Státní zástupkyně Jana Murínová bude požadovat trest v dolní polovině sazby.

Obhajoba chce ale usilovat o to, aby soud uznal Řeháka vinným „pouze“ ze zabití. V tom případě by mu mohl být podle zákona udělen trest ve výši od tří do deseti let. Soud bude pokračovat 19. prosince, rozsudek by mohl padnout ještě před Vánoci.