Konec školních jídelen. Buď zaniknou, nebo se změní na školní restaurace

Na jedné straně nevzhledná kupa čehosi utopená v legendární UHO – univerzální hnědé omáčce, na té druhé lákavý dýňový karbanátek s bramborovou kaší. To první jídlo by si nedal ani nejotrlejší strávník, zato s druhým obědem ZŠ Volgogradská před pár týdny vyhrála soutěž o nejlepší školní oběd v Ostravě.

„Spotřební koš nemá žádný preventivní efekt, nestanovuje, z jakých potravin se má vařit, mírně řeší pestrost, ale ne tak, jak by bylo potřeba. Je možné v něm udělat spoustu chyb. A hlavně v rámci spotřebního koše mohou jídelny vařit skvěle a také nevyhovujícím způsobem. A nástroj, který dovolí takový rozptyl kvality, není dobrý,“ je přesvědčená Alexandra Košťálová, která působí v Českém gastronomickém institutu a Státním zdravotním ústavu.

Spotřební koš určuje, kolikrát týdně se musí servírovat maso, kdy luštěniny nebo zelenina a v jakém množství. Jenže školy pravidla naplní, ať uvaří z čerstvého masa, nebo ohřejí párky, stejně tak když použijí čerstvé potraviny i polotovary. Beze změny se podle spotřebního koše vaří už 30 let, za tu dobu se přitom posunuly nejen nároky, ale i vědecké poznání.

„Spotřební koš potřebuje buď doplnit ještě dalšími nástroji, ale i tak by měl své mouchy, nebo vyvinout něco jiného. A to je zatím naše cesta a věřím, že se nám povede ji úspěšně odzkoušet,“ dodává Košťálová.

Reforma školního stravování se rozběhla v rámci projektu Máme to na talíři a není nám to jedno. Za ním stojí Český gastronomický institut, Státní zdravotní ústav a program Kulinářské umění. Půjde o komplexní změnu od financování přes kvalitu jídla až po provoz a vzdělávání. Symbolicky, ale i prakticky, by se měly školní jídelny proměnit na školní restaurace.