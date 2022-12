Komentář: Rozpočet školství odradí nejlepší zájemce o učitelství

Kritici zvyšování mezd pedagogů namítají, že aktuálních průměrných 49 tisíc korun musí učitelům stačit. Ale není průměr jako průměr. Učitelé ve věku 20 až 29 let mají průměrnou mzdu přibližně ve výši 37 tisíc korun a jejich kolegové ve věkové skupině 30 až 39 let dostávají o čtyři tisíce víc.

Pokud vás nepřesvědčily informace o mzdě mladých učitelů, můžete ještě posoudit, zda byste chtěli pracovat v zaměstnání, kde váš růst platu je ovlivněn především délkou vaší praxe a nemáte moc šancí prokázat vaše kvality pro zvýšení pravidelného platu. Rozdíl mezi platem učitele ve věku 25 a 65 let je přibližně deset tisíc korun. Analýzy OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – pozn. red.) zařazují Českou republiku do skupiny států, kde je potřeba pro dosažení platového maxima učitele 30 a více let.