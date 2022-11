Učitelům se propadnou platy. Chybět bude 30 miliard

Navrhovaný rozpočet ministerstva školství počítá jen se čtyřprocentním růstem. To znamená, že platy všech pedagogických pracovníků spadnou příští rok na 110 procent průměrné mzdy v ekonomice. Vychází to z propočtů ministerstva, které mají Seznam Zprávy k dispozici.

„Je to bída a utrpení,“ vyjadřuje se k návrhu rozpočtu a platů předseda školských odborů František Dobšík.

Na plánovaných 130 procent zatím nikdy platy pedagogických pracovníků nedosáhly. Nejblíže se dostaly loni, a to na 119 procent.

Plán vlády je přitom naprosté minimum ve srovnání se zahraničím. Pokud se podíváme jen na učitele, v Evropské unii dostávají 90 procent průměrného platu vysokoškoláka. V Česku to bylo 73 procent. Ani navýšení v posledních letech ale tuzemsko nedostalo na průměr.

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu dopočítal , že v roce 2021 dosahovaly učitelské platy jen 78 procent toho, co vydělá průměrný zaměstnanec s vysokoškolským titulem. V dalších letech budou tedy navíc opět klesat.

„Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, respektive k němu připojený návrh novely školského zákona, stanoví mechanismus, který bude garantovat, že průměrný plat pedagogického pracovníka bude od roku 2024 udržován na hranici 130 % průměrné mzdy,“ vysvětluje mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová, jak chce hranice úřad dosáhnout do budoucna.

Rok 2023 tak ministerstvo obětuje, aby ze slibovaného poměru 130 procent udělalo od toho následujícího mandatorní výdaj. To ale také znamená, že státní rozpočet čeká mezi lety 2023 a 2024 zhruba třicetimiliardový šok. Tolik by mělo podle propočtů ministerstva školství zafixování nárazově stát.

I celkové výdaje na vzdělávání zůstávají v Česku stále podprůměrné. Běžně dávají státy do školství 4,9 procenta HDP. U nás to bylo nejvíce v roce 2018, a to 4,3 procenta. Informační centrum o vzdělávání EDUin pak dopočítalo, že v dalších letech se výdaje už jen snižovaly. V roce 2021 činily 3,92 procenta.