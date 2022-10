Učiliště před útokem žáka mačetou chybovalo, ředitel ale zůstává

Náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys ale vysvětluje, že to je vše, co mohou inspektoři udělat. Ke změně ředitele přimět nemohou, protože se napřímo zodpovídá pouze zřizovateli, kterým je město Praha.

„Výsledek šetření má zřizovatel samozřejmě již delší dobu k dispozici a měl by na jeho základě konat, přijmout adekvátní opatření, situaci řešit. V tomto směru je to v tuto chvíli jeho odpovědnost,“ říká Andrys.

„V případě SOU Ohradní ale samozřejmě nejde pouze o situaci kolem tohoto jednoho žáka, to, co ten daný člověk udělal, není samozřejmě možné ničím relativizovat. Nicméně tento pohled je potřeba oddělit od celkového pohledu na dlouhodobý přístup této školy k žákům,“ přibližuje náměstek ústředního školního inspektora Andrys.

„Kluci dobře vědí, že kdyby měli jakýkoliv studijní problém, mají možnost po vyučování chodit na konzultace k jednotlivým učitelům. To se vůbec nevyužívá, máme nulovou návštěvnost. Protože proč by měli ve škole zůstávat další tři čtvrtě hodiny, když můžou jít spolu na autobus a po cestě si zapálit,“ vidí problém především v motivaci žáků ředitel SOU Ohradní Karel Dvořák.

„Je nutné, aby pedagogický sbor byl pravidelně vzděláván, jak k žákům přistupovat. O to by se měl ředitel primárně starat, ale pan ředitel Dvořák to možná stále ještě nebral tak vážně, jak by měl. V tomhle školním roce musí dojít k posunu, jinak už zřizovatel musí přistoupit k řešení, které se nabízí, což je odvolání ředitele,“ říká radní Šimral.