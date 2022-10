Vražda mačetou ve škole. Školní inspekce popsala, co útoku předcházelo

Vyplývá to z výsledku šetření České školní inspekce na Středním odborném učilišti Ohradní, se kterým se Seznam Zprávy seznámily.

„Žákovi byla zároveň udělena pochvala za vynikající studijní výsledky za celý školní rok 2020/2021 a rovněž za příkladnou docházku, a to jak v teoretické, tak i praktické výuce,“ píše se ve zprávě České školní inspekce.

„První ročník byl celý distanční kvůli covidu. Druhý z poloviny. Pochvalu ředitele dostal za to, že se připojoval k teoretické výuce přes počítač a odevzdával úkoly. Na rozdíl od jiných,“ vysvětluje ředitel SOU Ohradní Karel Dvořák, že šlo pouze o pochvalu za přístup k on-line výuce, což podle něj nelze spojovat s pozdějšími studijními problémy.

„Z osobní dokumentace žáka ani z předložených záznamů pedagogické rady nebylo zjištěno, že by se pedagogičtí pracovníci zabývali výrazným prospěchovým zhoršením žáka, hledali příčiny jeho neúspěchu a následně mu poskytli odpovídající podporu nebo pomoc,“ dodávají inspektoři.

„Je to názor České školní inspekce, se kterým bohužel nemůžu souhlasit. Když žák dostal dvě pětky, tak jsme s ním podle České školní inspekce měli hned začít pracovat. My jsme ale střední odborné učiliště, kde dostat dvě pětky je na denním pořádku,“ odmítá pohled inspektorů ředitel Dvořák.

Devatenáctiletý žák učiliště byl v září obžalován z vraždy. Hrozí mu až dvacet let vězení. Podle textu obžaloby, ze kterého citovala ČTK, měl muž s učitelem dlouhodobě špatný vztah, který vygradoval poté, co obdržel den předtím nedostatečnou z předmětu sdělovací technika. Původně chtěl podle spisu učitele upálit, nakonec si na něj počkal ve škole s mačetou a v kabinetu mu zasadil několik ran do hlavy, krku a zad.