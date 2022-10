Chtěl učitele upálit, nakonec ho zabil mačetou, píše se v obžalobě

Nové informace vycházejí z obžaloby, kterou má agentura ČTK k dispozici. Bývalému studentovi, kterému bylo v době činu 19 let, hrozí až dvacetileté vězení.

Obžalovaný proto podle vyšetřovatelů předstíral, že jde na procházku, vzal si s sebou 60 centimetrů dlouhou mačetu, nůž a rukavice. Podle obžaloby přišel do školy v Ohradní ulici, kde se schoval na toaletách a a čekal, až učitel vejde do svého kabinetu. Tam ho mladík napadl, zasadil mu několik ran do hlavy, krku a zad. Lékaři už napadenému nemohli pomoct.