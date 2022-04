Útok mačetou: Učňáky mají nejtěžší práci, chybí jim přitom respekt i podpora

Zároveň na učebních oborech slovy náměstka ústředního školního inspektora Andryse často působí „demotivovaní, unavení a ve své profesi ne moc spokojení učitelé, kteří navíc mnohdy staví pouze na negativní motivaci žáků, protože to považují za pedagogický nástroj, který je v jejich situaci a právě s ohledem na to prostředí, ve kterém se pohybují, jedinou možnou cestou“. Taková kombinace prostě nemůže zaručit úspěšné vzdělávání.

„Není to černobílé a určitě by nebylo korektní hledat příčiny problémů jen na jedné straně, protože ty nejsou ani výlučně na straně žáků, ani výlučně na straně školy. Ale jak říkám, existují učiliště, kde se všechny tyto věci v zásadě daří, což je velmi důležitý fakt i pro jakoukoli hlubší proměnu celého segmentu vzdělávání žáků v učebních oborech,“ argumentuje Andrys. Česká školní inspekce bude jejich práci popisovat v připravovaném materiálu.

„Z mé třicetileté ředitelské kariéry mi není jasné, jak by sebelepší školní poradenské pracoviště mohlo se žáky lépe pracovat. Je to stále jen o přístupu a snaze toho kterého žáka. Přitom se to teď staví tak, že škola má vycházet ve všem vstříc. Takhle budou ale děti absolutně nepřipravené do života, až budou dostávat šťouchance do žeber na každém kroku,“ dodává ředitel školy Dvořák.