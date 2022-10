Chřipka se rychle šíří mezi malými dětmi

Chřipka se podle něj už nyní začíná ve zvýšené míře šířit mezi předškolními dětmi přibližně do pěti let.

„Apelujeme především na rodiče, aby se nenechali nepříjemně překvapit - hospitalizace a příjmy na jednotky intenzivní péče momentálně nejvíce narůstají mezi dětmi do pěti let. Vyzýváme proto k využití očkování, co nejdříve je to jen možné,“ uvedla před pár dny Mary Ramsayová, ředitelka programů veřejného zdraví Britské agentury pro zdravotní bezpečnost (UKHSA).