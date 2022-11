Práce víc, odměny nic. Ve školách chybí peníze na platy

„Ministerstvo vědělo, že na některých školách to může být průšvih, a tak už v pondělí informovalo nás kraje, že vyškráblo nějaké peníze, které odesílá. Zářijové navýšení platů nepedagogů by mělo být pokryté,“ počítá radní pro školství Středočeského kraje Milan Vácha (STAN).

„Učitelé dostávají odměny většinou k listopadové výplatě, aby je měli ještě před Vánoci. To se nejspíš kvůli prezidentovu vetu letos nestihne a dostanou je až k prosincové výplatě, to znamená v lednu,“ dodává Vácha.

Podle vyjádření ministerstva školství ale nehrozí, že by zbývaly peníze jen na listopad a že by tak školy neměly na odměny.

„Tato informace je zavádějící a nepřesná. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pouze uvedlo, že oproti standardnímu postupu, kdy se na konci listopadu poskytují krajským úřadům (nikoliv tedy ředitelům) prostředky na měsíc listopad a prosinec, tuto platbu rozdělí na dvě, přičemž platba na měsíc listopad bude vyšší, než by odpovídalo ekvivalentu 1/12. Tzn. určitě nehrozí situace, že by ředitelé z tohoto důvodu neměli žádné prostředky na výplatu mimořádných odměn,“ vysvětluje mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

„Platy nepedagogů jsou tristně nízké. Vezměte si, že kuchařky nedosáhnou na minimální mzdu do čtyř let praxe. Stát sice stanovil zaručenou mzdu, která je vyšší než minimální, ale třeba pomocná síla v kuchyni na ni nedosáhne do 12 let, stejně tak školník,“ dodává Fialová.