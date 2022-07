Spor o vilu v Bubenči. Klíče mají Rusové, český majitel tam nemůže

Vila Reiszmannových se tak stala jednou z mnoha domů v Bubenči, které po únoru 1948 věnovala československá vláda Sovětskému svazu. Po pádu komunistického režimu se v 90. letech otevřela možnost žádat za to podle zákona odškodnění, ale rodině se to podařilo jenom z části.

Čeští i ruští majitelé by mohli řešit věc standardním způsobem – určovací žalobou, kdy by soud jednoduše určil, komu ze dvou duplicitních majitelů vila patří, a toho druhého vyškrtl z katastru.

Jenže k tomu se ani jedna strana nechystá, podle Lenky M. proto, že to pro postavení před soudem není výhodné. „Ten, kdo žalobu podá, je automaticky v nevýhodném postavení. Musí prokázat, že on sám je výhradním vlastníkem. Pokud to tak není a zůstanou nějaké nejasnosti, dojde k výmazu žalobce, přestože druhá strana nemusí být větším vlastníkem. To je důvod, proč my do tohoto střetu nejdeme. A Rusko k tomu nic nemotivuje,“ říká Lenka M.