Vláda dostala plán, jak sebrat vilu ruské ambasádě. Přišel z Brazílie

Dědicové ani netrvají na tom, aby Rusové z budovy odešli. Spokojili by se prý s tím, aby Ruská federace, bude-li chtít budovu dál využívat, zaplatila Česku její skutečnou hodnotu. Stát by potom tuto částku použil na vyrovnání se s původními majiteli. Ti před dvěma lety odhadli cenu vily i s pozemkem na 150 milionů korun.

Ani ministerstvo financí není k návrhu na odebrání daru příliš vstřícné. Poukazuje například na to, že formálně se zrovna v případě Bondyho vily nejednalo o dar Sovětskému svazu, ale „částečnou protihodnotu za kořistní statky ponechané republice Československé“. Tak to stojí v zákonu č. 127/1948, který majitelům přiznává náhradu.

Advokát Bondyho potomka Miguela Šimka ale argumentaci ministerstva odmítá. „Za mě je to také dar. Nikde není specifikováno, co to ty kořistní statky jsou ani v jaké části by měly být umořeny. Československo nic nedlužilo Sovětskému svazu a převod majetku byl proveden bez protiplnění, tedy se jednalo o dar,“ říká advokát Satke.