Stát prodal vilu, která mu nepatřila. Teď má platit miliony

„Kdyby klientka o spornosti vlastnictví věděla předem, nikdy by nemovitost nekupovala,“ tvrdí dále advokát. Ke zpochybnění toho, že stát byl coby prodejce vily jejím vlastníkem, došlo podle něj až při zápisu do katastru. To už měla být smlouva platná a kupní cena zaplacená „Komu jinému přitom věřit než státu, když od něj něco kupujete, že vám neprodává něco, co mu nepatří,“ dodává Toul.