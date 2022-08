Babiš po lhůtě zaplatil, co mu nařídil soud. Teď se čeká na omluvu

Náklady na soudní řízení měl Babiš podle soudu zaplatit do tří dnů. Jak redakci potvrdil soud, Babišův advokát Jiří Urbánek písemné znění verdiktu převzal již 11. srpna, takže od té doby je rozsudek pravomocný. „Konečné rozhodnutí ve věci bylo právnímu zástupci žalovaného doručeno dne 11. 8. 2022. Přímo žalovanému (Andreji Babišovi) rozhodnutí zasíláno nebylo, neboť u zastoupených účastníků se rozhodnutí doručuje pouze jejich zástupcům,“ uvedl mluvčí Okresního soudu Praha-západ Dominik Duchoň.

Do sporu s Janou Filipovou se Andrej Babiš dostal poté, co se tato žena v roce 2018 zúčastnila demonstrací proti němu a jeho vládě a tehdejší premiér uvedl, že demonstranti jsou za účast zaplaceni. Jana Filipová si to nenechala líbit, dala Babiše k soudu, kde se domohla satisfakce.