„Omlouvám se za urážky…“ Babiš dostal od soudu text, který musí podepsat

Vážená paní Filipová, dne 12. července 2018 jsem v pořadu Televizní noviny vysílaném na programu TV Nova na otázku, zda věřím slovům Pavla Růžičky, že jsou demonstranti zaplacení, i přesto, že svá tvrzení nemůže podpořit žádnými důkazy, odpověděl, že jsem o zaplacení demonstrantům přesvědčený, neboť se jedná stále o ty samé lidi, kteří proti mně protestují již rok a půl, a že si neumím představit, že by někdo demonstroval 16 hodin v kuse a 16 hodin v kuse řval, jen tak, že se nudí.

Podle verdiktu se Babiš musí Janě Filipové omluvit za to, že na adresu svých kritiků v létě 2018 řekl, že jsou za účast na demonstracích zaplaceni.

Filipové, která se jedné demonstrace proti Babišově vládě účastnila, se jeho slova dotkla, podala žalobu. Nyní jí tak má bývalý premiér do měsíce poslat dopis, v němž se za svá slova omluví.

Nijak si to neověřil, a přece na adresu kritiků zmíněný výrok veřejně pronesl, a to opakovaně. Nejvyšší soud ho za to zkritizoval.